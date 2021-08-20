Karabağ sorunu, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesinde ön koşul olmaya devam etmekte

Ermenistan Bilimler Milli Akademisi üyesi, Profesör, Türkolog Ruben Safrastyan, şu an Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için gerçek bir fırsat görmüyor.

Ropörtajda, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi beklentilerine ve yeni hükümetin beş yıllık programının dış politika bölümünde yer alan Ermenistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili bölümlere değinen Safrastyan, her iki tarafın da tutumlarının 30 yıldır değişmediğini dile getirdi.

Ermenistan 30 yıldır diplomatik ilişkilerin ön şartsız kurulmasından yanayken Türkiye hala ön şartlarını öne sürmeye devam etmektedir.

Türkolog’a göre, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme konusunda ciddi bir isteği yok, çünkü bu öncelikle ekonomik ve siyasi faydalar getirmeyecek ve ikinci olarak Türkiye, savaştan sonra zayıf düşen Ermenistan’dan 30 yıldır hem Ermeni Soykırımı konusunda, hem Karabağ meselesi ve toprak talapleri konusunda elde etmek istediği tavizleri koparmaya çabalıyor.

ERMENİ HABER AJANSI