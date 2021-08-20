Garo Paylan: Stanoz Ermeni Mezarlığı neden korumaya alınmıyor?

HDP Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Ankara’da tarihi Stanoz Ermeni Mezarlığı’nın definecilerin hedefi haline gelmesini Meclis’e taşıdı “Ankara’daki Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı neden korumaya almıyorsunuz?” diye sordu.

Ankara Yenikent’de bulunan ve 600 yıllık bir geçmişe sahip tarihi Stanoz Ermeni Mezarlığı, yetkililerce korumasız bırakılmasından ve sahipsiz kalmasından dolayı definecilerin talanına uğradı.

Garo Paylan, Meclis’e verdiği soru önergesinde “Ankara tarihi ve kültürel mirasının bir parçası olan ve 90’lı yıllarda SİT alanı ilan edilen bu tarihi mezarlık alanının defineciler ve müteahhitler tarafından talan edilmesi sadece Türkiye Ermeni toplumunu değil, Ankaralıları ve vicdanlı yurttaşlarımızı derinden yaralamaktadır. Basında yer alan haberlere göre, son günlerde Helenistik döneme ait sütunların da bulunduğu mezarlıkta bazı mezarlar defineciler tarafından açılmış, insan kemikleri ortaya saçılmıştır. İhbar üzerine, polis ve belediye ekipleri mezarlıkta inceleme yapmış ve açık mezarlar kapatılmıştır” dedi.

Paylan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Ankara’daki Stanoz Ermeni Mezarlığı’nı neden korumaya almıyorsunuz?

Stanoz Ermeni Mezarlığı’na zarar veren definecilerin yakalanması için girişimde bulundunuz mu?

Kültürel varlıklara büyük zarar veren definecilik faaliyetlerini durdurmak için ne yapıyorsunuz?

Ülke çapında çok sayıda sahipsiz Ermeni mezarlığını korumaya almak için ne yapıyorsunuz?

ERMENİ HABER AJANSI