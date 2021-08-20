Ermeni güreşçiler Dünya Şampiyonası’nda 2 madalya kazandı

Ermenistan Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Ufa’da yapılan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda 2 madalya kazandı.

125 kg sıklette yarışan Lyova Gevorgyan, finalde İran’lı rakibine yenilerek gümüş madalyaya layık görüldü.

57 kg sıklette üçüncülük için müsabakaya giren Manvel Hındzırtsyan ise, Kırgızistanlı rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’na katılan Ermenistan Milli Takımında Levik Mikayelyan, Davit Margaryan, Narek Harutyunyan, Armen Musikyan ve Sergey Sargsyan da yer aldı.

20 Ağustos tarhinden itibaren yarışmalara Grekoromen stil güreşçiler katılmaya başlayacak. Bu yarışmalarda ise Ermenistan’ı 10 güreçşi temsil edecek.

ERMENİ HABER AJANSI