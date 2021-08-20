Çavuşoğlu: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek ‘ödün verme’ olarak yorumlanmamalı

ANKARA – Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kadıgil’in önergesindeki soruların cevaplandırılmadığı Çavuşoğlu’nun yanıtında “sözleşmeden çekilinmesi kadına şiddetle mücadeleden vazgeçildiği anlamına gelmediği” ve “ödün vermek” olarak yorumlanmaması gerektiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYAN ÜLKELERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla vazgeçilen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinin “kapsamlı değerlendirmeler” neticesinde alındığı iddia edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtında, “Ülkemiz haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile

İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi (AK) Sözleşmesi, kadına karşı şiddetle mücadele etme temel amacıyla hazırlanmış bir sözleşmedir. Bununla beraber, sadece ülkemizde değil, AK ve AB üyesi pek çok ülkede Sözleşme içeriğindeki unsurlar ve çeşitli uygulamalar hassasiyet yaratmış ve eleştirilere neden olmuştur” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Krallık, Macaristan, Çekya, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna ve Ermenistan’ın halen sözleşmeyi onaylamadığını, sözleşmeye herhangi bir çekince koymadan taraf olan ülke sayısının “10 ile sınırlı kaldığını” söyleyen Çavuşoğlu, yanıtını şu ifadelerle sürdürdü:

“Ülkemizin kapsamlı değerlendirmeler neticesinde Sözleşme’den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır. Ülkemiz, kadınların yaşam standartları ve haklarının iyileştirilmesi, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi ve yaşamın her alanında tam ve eşit katılım sağlamalar için kararlı tutumunu sürdürmektedir. Bu anlayışla, ülkemiz uluslararası örgütlerde başta BM nezdinde Kadının Statüsü Komisyonu, Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda kadın haklarıyla ilgili çalışmalara aktif katkı ve katılım sağlamaktadır.”

‘BİR GECE YARISI HEZEYANINA İLİŞKİN NASIL KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPTINIZ?’

Sözleşmeden çekilme tarihi olan 20 Mart-20 Ağustos arasında 130’un üzerinde kadının katledildiğinin altını çizen Kadıgil, Çavuşoğlu’nun yanıtını, “Tek Adam’ın bir gece yarısı hezeyanıyla aldığı kararın kapsamlı değerlendirmeler sonucu olduğunu iddia eden Sayın Çavuşoğlu nedense bu kapsamlı değerlendirmelere ilişkin tek bir cümle kuramıyor” ifadeleriyle değerlendirdi ve şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Taliban ile ters bir yanı yok’ diyen AKP’li Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasına mahkûm atanmış bir Bakan’dan elbette ki Türkiye’deki kadınların hayatlarını olumlu etkileyecek bir inisiyatif almasını beklemiyoruz. Onlar ‘Taliban’ın açıklamalarını olumlu bulmaya’ devam ededursunlar bir mücadeleye devam edeceğiz.”

KADIGİL’İN ÇAVUŞOĞLU TARAFINDAN YANITLANMAYAN SORULARI

-Türkiye’nin Sözleşme’den çekildiğine yönelik yapılan bildirime esas teşkil eden Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iç hukukta yargıya taşındığı Avrupa Konseyi’ne resmi olarak bildirilmiş midir? Bildirilmesi düşünülmekte midir?

– Gerek Avrupa Konseyi’ndeki göreviniz gerek Dışişleri Bakanlığınız döneminde İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması ve onaylanması sürecinde uluslararası düzeyde de takdir görmüş emekleriniz ve Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Sözleşme’ye değerli katkıları düşünüldüğünde, Sözleşme’den çekilme girişimine ilişkin değerlendirmeniz nedir?

– Cumhurbaşkanlığı, yukarıdaki karar alınmadan önce, Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan, konuda uzman Büyükelçilerin, diplomatların, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı’nın, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’nin görüşünü almış mıdır? Anılan birimlerin uzman görüşleri nedir? (HABER MERKEZİ)

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