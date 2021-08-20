Avrasya Hükümetlerarası Konseyi’nin bir sonraki toplantısı Yerevan’da düzenlenecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyareti için Kırgızistan’da bulunmaya devam ediyor.
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesinden edinilen bilgilere göre 20 Ağustos’ta Ermenistan Başbakanı AEB Hükümetlerarası Konseyi’nin genişletilmiş oturumuna katıldı.
Toplantı öncesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov AEB üye ülkelerinin başbakanlarını ağırladı ve kendilerini Çolpon-Ata’da karşıladıktan sonra AEB Hükümetlerarası Konseyi toplantısına başarılı çalışmalar diledi.
Oturum sırasında, AEB üye ülkelerinin başbakanları gündemde yer alan birçok konuya değindiler.
Avrasya Hükümetlerarası Konseyi’nin bir sonraki toplantısının 2021 yılı Ekim ayında Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da gerçekleştirilmesine karar verildi.
Avrasya Hükümetlerarası Konseyi’nin dar ve geniş formattaki toplantıları sonucunda birçok belge imzalandı.
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