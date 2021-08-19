Yunanistan hükümet sözcüsü: Yangınlarda yönetim hataları yapıldı

Yunanistan’ın yeni hükümet sözcüsü Yanis İkonomu, orman yangınlarında yönetim hatalarının yapıldığını kabul etti.

Yunanistan’da kabinenin değişmesinden sonra ilk kez açıklama yapan yeni Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu gündeme ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkonomou, orman yangınlarına atıfta bulunarak, ancak yönetim hatalarının yapıldığını kabul etti ancak mücadele sürecinin sürdüğünü ve herkesin ön saflardaki insanları desteklemesi gerektiğini söyledi.

Azınlıkça’dan yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının gidişatına değinen İkonumu, önümüzdeki hafta koronavirüsle mücadele için alınacak yeni önlemlerle ilgili duyuruların yapılacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ilk brifinginde, “Hükümet, bu krizin sonunda açılan her türlü yarayı: çevresel, ekonomik, profesyonel ve psikolojik olarak telafi etmeye özen göstereceğini garanti ediyor” dedi.

İkonomu, hükümetin orman yangınlarını söndürmek, yeni yangınları önlemek, oluşan hasarı onarmak ve mağdurları tazmin etmek için hazırlanan planla hareket ettiğini vurguladı.

BirGün Gazetesi