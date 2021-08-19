Tovmasyan: Artsakh için kabul edilebilir tek seçenek, Minsk Grubu’nun himayesinde müzakerelerin yeniden başlamasıdır

19 Ağustos’ta Artsakh Parlamento Başkanı Artur Tovmasyan, Özgür Vatan Partisi’nin parlamentoda temsil olunan grubun üyeleriyle bir araya geldi.
Artsakh Parlamentosu Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre görüşmede Artsakh’ın statüsüne, bölgedeki meydan okumalarına dair konular ele alındı.
Artur Tovmasyan, “Artsakh’ın tanınmasına yönelik çabalar yoğunlaştırılmalı. AGİT Minsk Grubu’nun himayesinde müzakerelerin yeniden başlaması, Artsakh için kabul edilebilir tek seçenektir.” şeklinde konuştu.
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