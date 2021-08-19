‘Son Afganistan Yahudisi’ Simentov: Ülkemde Kalıyorum

Taliban Afganistan’ı kısa bir sürede ele geçirdi. Afganistan’ın son Yahudisi olarak tanınan Zabulon Simentov, Hintli bir kanala verdiği röportajda ülkesinden ayrılmayacağını söyledi.

Kabil Sinagogu’nda meskun olan Zabulon Simentov daha önce bayramlar için (Eylüldeki Roş Aşana, Yom Kipur gibi) akrabalarını ziyarete İsrail’e gideceğini söylemişti. Ancak Afganistan’daki durumun değişmesi üzerine şu an Kabil’u terk etmek istemediğini söyledi. İçinde yaşadığı sinagogu kendisi restore etti.

“Yurdumdan ayrılmayacağım. Eğer ayrılırsam burada sinagoga bakacak kimse kalmaz.”

Eşi ve çocuklar 1998’den beri İsrail’de yaşayan Simentov, daha önce de İsrail’e taşınmak istemediğini belirtmişti. 1990’larda Taliban Afganistan’ı ele geçirdiğinde İsrail’e gidip yalnız 2 ay sonra Kabil’e geri dönmeye karar vermişti. Bazı haberlere göre Simentov taşınan eşine getvermemekte, yani Yahudi nikahının sona ermesine eşinin isteklerine rağmen engel olmaktadır.

Dindar bir yaşam süren Simentov kısa ziyareti sonrası Afganistan’a döndüğünde ülkede kalan diğer tek Yahudi Yitzhak Levi’nin Kabil Sinagogu’na yerleştiğini gördü. Yapının iki farklı tarafına yerleşen, sahiplik konusunda anlaşamayan ve sürekli olarak kavga eden ikilinin geçimsizliği medyada meşhur olmuştu.

Bir New York Times röportajında Simentov, Levi için ‘şeytan’ ve ‘köpekten beter’ demiş, Taliban’dan değil, Levi’den daha çok şikayeti olduğunu söylemişti. Buna karşılık daha yaşlı olan Levi de Simentov’un hırsız ve yalancı olduğunu ifade etmişti. Levi Simentov’u Taliban’a tarihi eser kaçakçılığından şikayet etmişti. Bunun ardından Simentov Levi’yi Taliban’a alkol satmak ve genelev işletmekten şikayet etmişti.

Levi ve Simentov’un şiddetli kavgaları Taliban’ın dikkatini çekince ikili hapse atıldı ancak Taliban hapishanesinde de kavga etmeye devam ettiler. Kavgaları hapishane gardiyanlarına çok zorluk çıkardığı için ikisi de salındı. Levi’nin 2005’te ölmesiyle Simentov Afganistan’ın tek Yahudisi ve Kabil Sinagogu’nun tek sorumlusu oldu.

İbranice konuşmayan Simentov daha önce İsrail’e taşınmak konusunda şöyle demişti: “İsrail’e gitmek mi? Orada ne işim var?”

https://www.avlaremoz.com/2021/08/19/son-afganistan-yahudisi-simentov-ulkemde-kaliyorum/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=son-afganistan-yahudisi-simentov-ulkemde-kaliyorum