Rusya’da genel seçime bir ay kala bağımsız gözlemci grup Golos, “yabancı ajan” ilan edildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya’daki seçimlere gözlemci göndermeyeceğini açıklamıştı

Rusya, ülkedeki genel seçimlere bir ay kala, bağımsız seçim gözlemcisi Golos “yabancı ajan” olarak belirlendi.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya’da 2011 genel seçimlerinde usülsüzlükleri ortaya çıkaran ve eylüldeki seçimlerde de çalışmalarını sürdüreceğini duyuran Golos, “yabancı ajan” olarak belirlendi.

2000 yılında kurulan, “ses ve oy” anlamına gelen Golos adını taşıyan kurum 2013’te de “yabancı ajan” olarak belirlenmiş, yola kayıtsız bir sivil hareket olarak devam etmişti.

Golos, Ermeni bir vatandaş tarafından fonlanması gerekçesiyle kayıt dışı grupları da kapsayan yeni “yabancı ajanlar” listesindeki ilk grup oldu.

Golos yöneticilerinden Grigory Melkonyants “Bu, Rus vatandaşlarının haklarını kullanmalarını engelleyen bir adım” dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Rusya’da uygulanan kısıtlamalar nedeniyle gelecek ay gerçekleşecek seçimlere gözlemci göndermeyeceğini açıklamıştı.

T24