Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan’ın güvenliğinin en önemli teminatıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile stratejik birliğinin ve Yerevan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) üyeliğinin Ermenistan’ın güvenliği için en önemli teminat olduğunu ifade etti.

Yeni bakanlar kabinesinin programının sunumunun yapıldığı hükümet toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan’ın Rusya ile stratejik birliğinin ve Yerevan’ın KGAÖ’ndeki üyeliğinin ülke güvenliği için en önemli teminat olduğunu söyledi.

Paşinyan, “Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında Ermeni-Rus stratejik birliği, ayrıca Ermenistan’ın KGAÖ üyeliği, önemli bir faktör. Bu maddeler programımıza dahil edilmiştir” diye konuştu.

Ülkenin dış güvenliğinin sağlanmasında Ermenistan ordusunun ana faktör olduğuna dikkat çeken Paşinyan, güvenlik için gerekli olan bir diğer koşulun ise Ermenistan’ın tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak izlemesi gereken aktif dış politika olduğunu vurguladı.

Yeni Ermenistan hükümeti, programını önümüzdeki salı günü parlamentoya sunmayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan’ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Paşinyan’ı aday gösteren parti, Ermenistan’da 20 Haziran’da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre oyların yüzde 53.91’ini alarak birinci olan Sivil Sözleşme Partisi oldu.

ERMENİ HABER AJANSI