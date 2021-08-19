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Canlı Yayın: Azınlık Basınının Dünü, Bugünü, Yarını

2021-08-19

Hyetert – Hyetert editörlerinden Ayda Erbal ve Tamar Karasu’nun birlikte hazırlayıp sundukları bu haftaki canlı yayında İstanbul Azınlık basınının sorunları tartışılacak.

19 Ağustos Perşembe TSİ saat 20:00’de yayınlanacak programa ilişkin detaylar aşağıda bulunabilir

HYETERT Sunar
ՀԱՅԹԵՐԹ-ը կը ներկայացընէ

AZINLIK BASINININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI:
SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, ÖNERİLER

Katılımcılar / Մասնակիցներ 

AGOS – Pakrat Estukyan
APOYEVMATINI – Mihail Vasiliadis
IHO – Andrea Rombopulos
JAMANAK – Ara Koçunyan
MARMARA – Ari Haddeler
ŞALOM – İvo Molinas

Moderatörler / Հաղորդավարներ 

Ayda Erbal – New York University 
Tamar Karasu – Türkiye Kitab-ı Mukaddes Şirketi

https://www.facebook.com/Hyetert
https://www.youtube.com/Hyetert

19 Ağustos / Օգոստոս 2021 Perşembe / Հինգշաբթի 
20.00 İstanbul & Beyrut – 18.00 Londra – 13.00 NYC – 10.00 LA – 21.00 Erivan

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