ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile Ermenistan’ın Syunik idari bölgesi için kardeşlik çağrısı

Kaliforniya eyalet meclis üyesi Chris Holden, 17 Ağustos’ta meclise sunduğu karar tasarısıyla Ermenistan’ın Syunik idari bölgesi ile ABD’nin Kaliforniya eyaleti arasında kardeşlik kurmayı önerdi. Syunik’e dayanışma bildiren karar tasarısı, eğitim, ekonomi ve kültür alanında ikili ilişkilerin yoğunlaştırılmasını öngörüyor. Karar tasarısını hazırlayanlar arasında eyalet meclisi üyesi Adrin Nazaryan da yer alırken, tasarıya birçok meclis üyesi ve senatör tarafından destek verildi.

Holden, “Syunik, yüzyıllar boyunca Ermenistan ile tüm dünya için önemli tarihi ve kültürel rol oynadı. Syunik ile ilişkilerimizin pekiştirilmesi, Azerbaycan ile Türkiye gibi devletler tarafından varlığına tehdit edilen bu kritik ana denk geldi” şeklinde konuştu.

Karar tasarısında şu ifadelere yer verildi:“12 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti’ne girdiğini ve 3.5 kilometre kadar Syunik idari bölgesinin topraklarında ilerleyerek Sev gölünü işgal ettiğini, sonraki gün ise Azerbaycan güçlerinin, sınırın iki diğer noktalarında da ihlalde bulunarak Ermenistan’ın daha fazla topraklarını ele geçirdiğini, ayrıca Syunik’te Azerbaycan’ın yasadışı varlığının devam ettiğini ve bunun, Ermenistan’ın egemenliği ve oradaki insanlar için tehdit teşkil ettiğini dikkate alan

Kaliforniya meclisi, Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan tarafından Syunik idari bölgesinin bazı topraklarının işgalini tanıyor ve Syunik idari bölgesnin kardeş bölge tanımak istiyor. Dolayısıyla Kaliforniya eyalet meclisi, Kaliforniya halkı adına Ermenistan’ın Syunik idarri bölgesi ile 1 Ocak 2026 tarihine kadar kardeş bölge olma ve ikili eğitim, ekonomi ve kültür alışverişini güçlendirme çağrısını yapıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI