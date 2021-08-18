Ünsal, Orhan Nesip Kesemen’e teşekkür belgesi verdi

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren bürokraside uzun yıllar İl Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra en son Sağlık…

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren bürokraside uzun yıllar İl Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra en son Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak emekli olan Türkiye Anıtlar Derneği yönetim kurulu üyesi Iğdırlı Orhan Nesip Kesemen’e teşekkür belgesi verdi.

Serdar Ünsal, Azerbaycan bayrağı ve teşekkür belgesini verirken yaptığı konuşmada, ” Ankara‘da olmanıza rağmen yıllarca Azerbaycan’ın haklı davasına her alanda destek verdiğinizi biliyorum. 1992 yılında ki katkılarınızı unutmadık. Ermenileri Hocalı saldırısı ardından Nahçıvan‘a yaptıkları saldırı sırasında Ankara’daki askeri yetkilileri uyararak Dilucu sınır kapısına konuşlanmaları, Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistansavaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Orhan Nesip Kesemen ise, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan’ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı Ankara’dan takip ediyorum. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız “Hocalı Faciası” ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. ve Türk devleti olarak Azerbaycan’ın yanındayız.1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi,1992 yılında Azerbaycan’da Hocalı’daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim bir yıl önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor, Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız “Yüreğim İrevan’da kaldı” ve “Soykırım” kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan’ın Karabağ‘daki zaferi bizleri gururlandırmıştır” şeklinde konuştu. – IĞDIR

https://www.sondakika.com/haber/haber-unsal-orhan-nesip-kesemen-e-tesekkur-belgesi-verdi-14339247/