Türkiye’de tutuklu olan eşcinsel Yahudi Fabien Azoulay Fransa’ya iade edildi

4 yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan Fransa vatandaşı Fabien Azoulay, iki ülke arasındaki anlaşma ile 17 Ağustos’ta ülkesine iade edildi.

Yasaklı madde satın almaktan hüküm giyen 43 yaşındaki Fabien Azoulay, Fransa’ya iade edildi. Azoulay’ın Fransa’ya iadesi için 4 ay önce başlatılan kampanyada toplanan 120 bin imza, Macron’a verilmişti.

Kamuoyu desteği sayesinde Türkiye’deki cezaevinden çıkan Azoulay’ın avukatı Carole-Olivia Montenot Twitter’dan müvekkili ile ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Macron’a teşekkür etti. Fabien ile görüştüğünü ve Fransa’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çalışmaları için Fransa Adalat Bakanlığına ve Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner’e de teşekkür etti.

Merci à nos Présidents respectifs @RTErdogan @EmmanuelMacron. J’ai pu m’entretenir avec Fabien AZOULAY il est heureux d’être en France. Merci à tous pour votre mobilisation victorieuse et le travail remarquable de @justice_gouv @AliOnaner #FabienAzoulay — Carole-Olivia MONTENOT (@OliviaMontenot) August 17, 2021

Azoulay’ın iade haberini paylaşan Türkiye Yahudi toplumu Eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh “Biz de çok mutluyuz, teşekkürler Türkiye, selam Fabien” sözlerini Fransızca olarak ekledi.

Nous sommes tous heureux, merci la Turquie 🇹🇷… salut Fabien 😊 https://t.co/xTPkshgP2Z — ishak ibrahimzadeh (@ishak5723) August 18, 2021

NE OLMUŞTU?

Yahudi ve eşcinsel olan Azoulay geçtiğimiz yıl boyunca hapishanede yaşadığı zorlukları ve baskıyı anlatarak Fransa’nın kendisi için harekete geçmesini istemişti. Azoulay ve avukatı hem cinsel hem de etnik-dini kimliği üzerinden kötü muameleye maruz kaldığını defalarca ifade etti.

Haziran ayında NATO buluşması sırasında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmede Azoulay’ın durumu gündeme getirilmiş Macron, direkt olarak Erdoğan’dan Giresun’da tutulan Azoulay’ın iadesini istemişti.

Kaynar suyla homofobik saldırıya uğradığını, Yahudi olduğu için İslam’a dönmesine dair baskılar yapıldığını, ve bir cinayete şahit olduğunu anlatan Azoulay, Giresun’dan mektubunda şöyle demişti: “Bir mucize için her gün dua ediyor ve ağlıyorum. Burada 16 yıl sekiz ay kalmayı hayal bile edemiyorum.”

Azoulay’ın mahpusluğunu ve kötü muamele meselesini HDP Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit meclis gündemine taşımış ancak sorularına yanıt alamamıştı. Koçyiğit, ‘Mahpusun önce Maltepe Cezaevinde daha sonra şu an bulunduğu Giresun Cezaevinde yaşamış olduğu şiddet ve kötü muamele eylemleri eşcinsel ve Yahudi kimliğine sahip olduğu gerekçesiyle mi gerçekleşmiştir?’ şeklinde bir soru da sormuştu.

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