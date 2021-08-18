Selanik göçmeni Sabatayist Dönme Kemalistler, “Afganistan’a Taliban geldi, Atatürkçülüğün kıymetini bilin” diye hokus pokus yapıyorlar!

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Kadın hakları diye Taliban’a saldıran Türkiye’deki İsrail illüzyoncu medya ve akademiyası, Irak ve Afganistan işgalinde on binlerce kadına sistematik tecavüz edip katleden işgalci ABD ve Haçlı Avrupa’nın bekçi köpekliğini yapıyor… Sabatayist Kemalcı statükonun her şeyleri yalan, palavra, safsata!.. Milli Gazete, Savunma Sanayii Fuarına karşı üç maymunu oynuyor!

Kadın hakları adı altında kadını annelik gibi fıtri ve kutsal bir yaratılıştan uzaklaştırıp fuhuş ve ahlaksızlığın hammaddesi, porno/erotizm kaynağı, cinsel obje, reklam malzemesi, podyum maymunu, sermayenin gecelik olarak kullanıp tuvalet kağıdı muamelesi çektiği eşya hüviyetine sokan Siyonist/Haçlı emperyalizm hala kadın diye İslam’a kuduz it gibi havlıyor.

Kadın hakları denilen mendebur fenomen nedir biliyor musunuz? 1- Fuhuş. 2- Porno. 3- Erotizm. 4- Nudizm. 5- LGBTİ ve cinsel sapkınlık..

Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi Taliban Afganistan’ı kontörlü altına alınca, artık toplumsal karşılığı olmayan, raf ömrünü tamamlamış yalnızca Sabetayist Dönme azgın azınlığın sahiplendiği marjinalleşmiş Kemalizm’in ömrünü uzatma gayretine girdiler.

Tamamı Siyonist-Haçlı Batı’dan ithal Devrim Kanunlarına uymuyor suçlamasıyla İstiklal Mahkemeleri’nde 500 bin insanı idam eden Selanik göçmeni Sabatayist Dönme Kemalist statükocular, “Bakınız, Afganistan’a Taliban geldi, Atatürkçülüğün kıymetini bilin” diye hokus pokus yapıyorlar.

Kadın hakları diye Taliban’a saldıran Türkiye’deki İsrail illüzyoncu medya ve akademiyası, Irak ve Afganistan işgalinde on binlerce kadına sistematik tecavüz edip katleden işgalci ABD ve Haçlı Avrupa’nın bekçi köpekliğini yapıyor.

Yakın geçmiş tarihe kadar başını örten kadınları en temel insan hakkı olan eğitim hakkından mahrum bırakan Sabetayist Dönme Kemalcı statüko, kadın hakları diye Taliban’a saldırıyor.

Kendinden söz ettirip sosyal medyada birkaç daha fazla tık için, magazin medyasında haber olup gündeme gelmek için tek sermayesi bedenini anadan üryan servis etmek dışında hiçbir vasfı/niteliği olmayan Belhum Adal sanatçılar, Taliban’dan etkilenmiş, “Şeriat istemiyoruz” diye anırıyorlar!

“Şeriat istemiyoruz” diye böğüren Esfel-i Safilin güruhu kimlerden oluşuyor takip ediyor musunuz? Necasetten taharetsiz, hadesten taharetsiz, abdestsiz, gusülsüz, tuvalete girdiği gibi çıkan, temizlenmek için suyu kullanmayı bilmeyen Manukyan mahsulleri.

1000 yıllık Selçuklu/Osmanlı İslam medeniyeti sonrası tüm İslam alemini işgal edip işbirlikçi rejim ve yönetimler eliyle dini, ahlaki, fikri, kültürel ve ekonomik olarak erozyona uğratıp sömürgeleştiren Siyonist Haçlı Batı’ya laf etmeyerek İslam dünyasının geri/cahil ve ilkelliğinden yine İslam’ı, Müslümanları suçlayandan daha aşağılık kimdir?

5816 Atatürk’ü Koruma Kanunun varlığı, insan hakları, özgürlükler ve hukuk alanında Türkiye’yi süper lige taşıyan AK Parti’nin ayıbı mı? Hayır. İnkarcı, putperest, paganist Kemalcı statükonun asimile edip köleleştirdiği Müslümanların korkaklığı, sünepeliği ve pespayeliğinin bir eseri…

Afganistan’daki yönetim değişikliği İsrail-ABD ve AB’nin planladığı gibi kanlı/sancılı/acı gerçekleşmeyince, Taliban üzerinden kadın hakları diyerek İslam’ı hedef alıp şeriat istemiyoruz diyen kanalizasyon farelerine bazı istatiksel rakamlarla cevap verelim…

Aşağıda 7 maddede özetlemeye çalıştığımız suçlarda dünyada ilk 10’da olan devletlerin tümü Hristiyan. Hiçbiri de İslam şeriatı ile yönetilmiyor. Ama nedense suçlanan sadece İslam ve Müslümanlar…

1- Dünyada en yüksek tecavüz oranına sahiptir 10 devlet:

1- Amerika (Hristiyan). 2- Güney Afrika (Hristiyan). 3- İsveç (Hristiyan). 4- Hindistan (Budizm), 5- İngiltere (Hristiyan) 6- Almanya (Hristiyan), 7. Fransa (Hristiyan) Kanada (Hristiyan), 9- Sri Lanka (Budizm), Etiyopya (Hristiyan)

2- Dünyadaki en yüksek fuhuş oranına sahip 10 devlet:

1- Tayland (Budist), 2- Danimarka (Hristiyan), 3- İtalya (Hristiyan), 4- Almanya (Hristiyan), 5- Fransa (Hristiyan), 6- Norveç (Hristiyan), 7- Belçika (Hristiyan), 8- İspanya (Hristiyan), 9- Birleşik Krallık (Hristiyan), 10- Finlandiya (Hristiyan)

3- Dünyadaki en yüksek hırsızlık oranına sahip 10 devlet:

1- Güney Afrika (Hristiyan), 2- İsveç (Hristiyan), 3- ABD (Hristiyan), 4- İngiltere/ Galler (Hristiyan), 5- Hindistan (Hinduist), 6- Yeni Zelanda (Hristiyan), 7- Kanada (Hristiyan), 7- Kanada (Hristiyan), 8- Avustralya (Hristiyan), 9- Zimbabve (Hristiyan), 10- Danimarka/Finlandiya (Hristiyan)

4- Dünyadaki en yüksek alkol bağımlılığı oranına sahip 10 devlet:

1- Moldova (Hristiyan), 2- Belarus (Hristiyan), 3- Litvanya (Hristiyan), 4- Rusya (Hristiyan), 5- Çek Cumhuriyeti (Hristiyan), 6- Ukrayna (Hristiyan), 7- Andorra (Hristiyan), 8- İtalya (Hristiyan), 9- Sırbistan (Hristiyan), 10- Avustralya (Hristiyan)

5- Dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip 10 devlet:

1- Honduras (Hristiyan), 2- Venezuela (Hristiyan), 3- Belize (Hristiyan), 4- El Salvador (Hristiyan), 5- Guatemala (Hristiyan), 6- Güney Afrika (Hristiyan), 7- Saint Kitts/ Nevis (Hristiyan), 8- Bahamalar (Hristiyan), 9- Lesoto (Hristiyan), 10- Jamaika (Hristiyan)

6- Dünyadaki en tehlikeli 10 çete:

1- Yakuza (Ateist), 2- Agbyros (Hristiyan), 3- Wah Singh (Hristiyan), 4- Jamaika Bossu (Hristiyan), 5- Primero (Hristiyan), 6- Aryan Kardeşliği (Hristiyan), 7- Kan (Hristiyan), 8- 18. Sokak Çetesi (Hristiyan), 9- Mungiki (Hristiyan), 10- Mara Salvarucha (Hristiyan)

7- Dünyadaki en büyük uyuşturucu kartelleri:

1- Pablo Escobar – Kolombiya (Hristiyan), 2- Amadou Carilo – Kolombiya (Hristiyan), 3- Griselda Blanco – Kolombiya (Hristiyan), 4- Joaquín Guzmán – Meksika (Hristiyan), 5- Raphael Caro – Meksika (Hristiyan)

Sabatayist Kemalcı statükonun her şeyleri yalan, palavra, safsata!

ABD büyükelçiliği, Türkiye’deki İsrail Kemalcı statüko Millet İttifak’ından CHP ve İP’in iddia ettiği gibi Türkiye ile ABD arasında Afganlı mültecilerle ilgili yapılan bir herhangi bir anlaşma olmadığını açıkladı. Sabatayist Kemalcı statükonun her şeyleri yalan, palavra, safsata.

Joe Biden, iktidara geldiğinde Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti destekleyeceğini söyledi. İktidara geldi ama şimdi muhalefeti yalanlıyor. ABD büyükelçiliği, CHP ile İP’in Erdoğan ile Biden arasında Afganlı mültecilerle ilgili bir anlaşma olmadığını açıkladı

Milli Gazete, Savunma Sanayii Fuarına karşı üç maymunu oynuyor!

Türkiye’de milli ve yerli savunma sanayiinin mimarı Erbakan’ın gazetesi Milli Gazete, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına karşı üç maymunu oynuyor.

Erbakan, düşman füzelerinin elektromanyetik dalgalar ile havada kontrol altına alınarak fırlatıldığı yere gönderme teknolojisinden bahsetmişti.

Yıl 2021. 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2021) düşman füzeleri lazer teknolojisi ile etkisiz hale getirecek, “Nazar” adlı silah sistemi tanıtıldı.

Mesud AKGÜL

https://el-aziz.com/gundem/11397/selanik-gocmeni-sabatayist-donme-kemalistler-afganistana-taliban-geldi-ataturkculugun-kiymetini-bilin-diye-hokus-pokus-yapiyorlar