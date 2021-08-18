“İktidar, azınlıkların seçim yapmasını neden engelliyor?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, azınlık vakıfları seçimlerinin sekiz yıldır yapılamamasını Meclis gündemine taşıdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, azınlık vakıflarının seçimlerini düzenleyen yönetmeliğin 19 Ocak 2013’te iptal edildiğini ve bu nedenle azınlık toplumlarının sekiz yılı aşkın süredir seçimlerini yapamadığını belirtip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

*Paylan önergede, “Bu dönemde; azınlık toplumlarının yoğun taleplerine, sunulan çözüm önerilerine ve iktidarınızın defalarca söz vermesine rağmen yeni bir seçim yönetmeliği yayımlanmadı” dedi.

*Paylan ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Mart’ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz” dediğini ancak halen bu yönde bir adım atılmadığını hatırlattı.

Sekiz yıl geçti

“Vakıflar Genel Müdürlüğü, bazı Ermeni Cemaat Vakıflarının 3 Ekim 2021 tarihinde seçim yapmak için talepte bulunduğu konusuna geçtiğimiz hafta verdiği cevapta, 2019 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayınmanan, ‘azınlık vakıfları yönetim kurullarında, ölüm ve istifalar nedeniyle eksilen üyeliklerin yerini atama yolu ile doldurma’ yolunu açan genelgeyi göstermesi, seçim haklarının iade edilmesini bekleyen cemaatlerde yeniden hayal kırıklığı yarattı. Azınlık toplumlarının sekiz yıldır seçim yapmalarına engel olmakla; hem azınlıkların seçim hakkı yok sayılıyor hem de bu vakıfların etkin yönetilmemesine sebep olunuyor” diyen Paylan, Oktay’a şunları sordu:

*Her fırsatta ‘sandık’ diyen iktidarınız, azınlık toplumlarının seçim yapmasını neden sekiz yıldır engelliyor?

*Defalarca söz vermenize rağmen, azınlık toplumlarının seçim yapmalarına neden izin vermiyorsunuz?

*Azınlık vakıfları seçimleri ne zaman yapılacaktır?

*Azınlık vakıflarına seçim yaptırmayarak bu vakıfların etkin yönetilmesine engel olduğunuzun farkında mısınız?

(DŞ)

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