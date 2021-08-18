Göçmen karşıtlığı tırmanıyor: ‘Elimde olsa Atatürk’ün denize döktüğü gibi yaparım’

Son olarak Afganistan’dan gelen göç dalgası ile birlikte Türkiye’de göçmen-mülteci karşıtlığı da giderek yükselen bir grafik çiziyor.

Geçen hafta Ankara Altındağ’da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırıda bulunuldu, büyük bir linç girişimi yaşandı.

Halkın büyük bir kısmı da artık açık bir şekilde mültecileri istemediklerini, mültecilerin gelişine karşı olduklarını dile getiriyor.

Suriyeliler ise linç girişimleri nedeniyle son zamanlarda endişe içinde yaşıyor ve evlerinden çıkamıyor.

Rûdaw’a konuşanların neredeyse tamamı göçmen karşıtı fikirler beyan ederken aralarından biri tıpkı “Atatürk’ün düşmanları denize dökmesi” gibi elinden gelse bütün göçmenleri sınır dışı edeceğini söyledi ve “Artık göçmen görmek istemiyorum, yeter” diye konuştu.

İstanbulluların göçmenlerle ilgili görüşleri şöyle:

Nihat Kutlu: “Eğer insanlar beraber yaşamasını öğrenirlerse herhangi bir sorun yok ama birisi birisine üstünlük kurmaya çalışır da olur olmaz her şeye karışır ve insanların huzurunu kaçırırsa bunlar kaçınılmaz (olur). Bunlara katlanmak lazım.”

Gülten Bal: “Şu ülkede nefes almalarını istemiyorum. Atatürk hani dökmüştü ya denize düşmanları. Hani hepsi elime geçmiş olsa sınır dışına atarım. O kadar bunaldım ki artık nefret ediyorum. Nefes alamıyorum ya… Adam giymiş beyaz kefen gibi, altta külodu belli oluyor, gelmiş… Görmek zorunda mıyım?! Ayağında terlik… Hepsi gitsin, bir tanesi kalmasın. Doğurmak için gelmişler. Senede bir kere doğuruyor, elinden gelse 6 ayda bir doğuracaklar. Yeter, ben etrafımda görmek istemiyorum.”

Ayhan Demek: “Kürtler değil ama Araplar gitsin. Çünkü orada Kürtlere, Ezidilere çok büyük haksızlıklar yapıldı. Araplar Kürtlere bu haksızlığı 100 yıldır, 200 yıldır yapıyor.”

Servet Pehlivan: Ben çok demokratik bir ülkede, Hollanda’da yaşıyorum. Bu tamamen hükümetin veya devletin bir politikasıydı. Yani bu kadar bir pisliği entegre etmeden insanların arasına (saldılar). Entegre etmediler, şimdi Hollanda’da bir kamp (var) orada onları entegre ediyor. Hala entegre olmamışsa uçağa koyup gönderiyor. Geldiği ülke de belli Türkiye! Sen bu kadar insanı bu kadar Entegre etmeden başıbozuk bırakırsan… Çünkü onlar 100 sene bizden geri yaşayan insanlar, beyin olarak, fiziksel olarak…”

Ahval News