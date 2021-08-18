Ermenistan Ombudsmanı, Kut köyünün ateş altına alındığını kanıtlayan bir video yayınladı

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’ın inkarı üzerine Ermenistan’ın Kut köyüne Azeri askerler tarafından ateş açıldığını kanıtlayan bir video yayınladı.

Tatoyan, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Obudsmanı’nın açıklamasına değinerek, Gegharkunik idari bölgesinin Kut köyüne Azerbaycan güçleri tarafından ateş açıldığını inkar etti.

İşte Kut köyünde çekilen ve bu ateş olayını kanıtlayan bir video” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, Arman Tatoyan, 16 Ağustos tarihinde yaptığı bir açıklamada, Azerbaycan silahlı güçlerinin Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinin Kut ve Norabak köylerini ateş altına aldığını bildirmişti.

ERMENİ HABER AJANSI