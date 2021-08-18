Ermeni tarihçiden Aliyev’e cevap: “Bakü’ dahil, Azerbaycan’ının tüm toprakları Ermenice isimliydi”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan toprakları ile ilgili açıklamaları, bölgeyi Türk-Azerbaycanlı olarak sunmak için apaçık tahrif ve manipülasyondurlar.

Ermenistan Bilimler Milli Akademisi Tarih Enstitüsünün Müdürü Aşot Melkonyan, Karvaçar’da (Kelbecer) Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’ın egemen toprakları olan Syunik, Sevan ve Vardenis hakkındaki açıklamalarını yorumladığında şu ifadeleri kullandı.

Tarihçi, Aliyev Syunik, Sevan, Vardenis ile Yerevan’ın “tarihi Azerbaycan toprakları” olduğunu şimdi Azerbaycan diye adlandırılan cumhuriyetin topraklarının tarihi Atropatena, yani İran’ın kuzey bölgeleri ile herhangi bir ilgisi olmadığı ve bu yapay devletin kurulduğu 1918 yılında Türkler tarafından bu ismin sadece olarak çalındığı takdirde iddia ettiğini vurguladı.

Aşot Melkonyan, aynı zamanda, Türkmen aşiretlerinin bölgeye geldiği 14-15. yüzyıllara, ve özellikle Selçuklu Türklerin bölgede ilk ortaya çıktığı 11. yüzyıla kadar, Doğu Ermenistan, Gürcistan, Doğu Transkafkasya ve Kuzey İran dahil olmak üzere bölgemizde herhangi bir Türk yer adından veya bir Türk unsurundan bahsetmenin saçma olduğunun altını çizdi.

Ermeni tarihçi, “Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den başlayarak Atropatena, Şaki, Şirvan dahil olmak üzere bütün “Ermeni Doğusu” (Ermenice: «Հայոց Արևելից Կողմանց»), yani Büyük Ermenistan’ın (Mets Hayk) Utik, Artsakh ve Paytakaran illerinin bütün toprakları Ermenice adlarıyla, Ermeni nüfuslu oldular, dolayısıyla da 11. yüzyıla kadar orada olan herhangi bir Türk unsurundan bahsedilmesi sadece gülünçtür.” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI