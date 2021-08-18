Ermeni satranççı Aram Hakobyan, Barcelona’da uluslararası turnuvaya katılacak

Ermeni Satranç ustası Aram Hakobyan, Barcelona’da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılacak.

Bu yıl “Magistral Ciutat de Barcelona open” uluslararası yarışmasına sadece İspanya’dan değil, aynı zamanda Ermenistan, Hindistan, İngiltere, Norveç ve diğer ülkelerden 150 satranç oyuncusu katılıyor.

Turnuvada Aram Hakobyan, 2612 puanla 4. sırada. “Magistral Ciutat de Barcelona open” yarışması 9 turdan ibaret ve İsviçre sistemine göre yapılır. 18 Ağustos’ta düzenlenecek satranç turnuvası 26 Ağustos’ta sona erecek.

ERMENİ HABER AJANSI