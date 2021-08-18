Atina yakınlarındaki çam ormanı alev alev yanıyor, Vilia’daki yangın kontrol altına alınamıyor

Yunanistan’da yaklaşık üç hafta önce başlayan orman yangınları önemli ölçüde kontrol altına alınırken, başkent Atina yakınlarındaki çam ormanında süren yangın bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Atina’ya sadece 50 kilometre uzaklıktaki Villia kasabasında yaşayanların acil tehlike anında tahliyesi için otobüsler hazırda bekletilirken, yangına yakın orman köylerinde yaşayan yüzlerce kişi ise başkente götürüldü.

Batı Attica Bölgesi Vali Yardımcısı, “Alevler çok büyük, ne olacağını bilmiyorum, yangın evlere yaklaşıyor.” diyerek endişesini dile getirdi.

15 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile birlikte 400’e yakın itfaiye eri, yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Aşırı sıcak havayla birlikte sürekli yönünü değiştiren sert rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Son üç haftada ülke genelinde 500’e yakın bölgede çıkan orman yangınları sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin dönüm yeşil alan kül olurken, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.

EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.

Euronews