Ateist yazardan olay Afganistan sözleri! Fatih Sultan Mehmet’in zaferine benzetti

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Ermeni Dil Bilimci ve ateist Yazar yazar Sevan Nişanyan, Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti sağlamasının ardından çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Nişanyan, Taliban hareketinin Kabil’i ele geçirmesini Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesine benzetti.

Ermeni Dil Bilimci ve ateist Yazar yazar Sevan Nişanyan, dün gerçekleştirdiği ‘Pazar Sohbeti’nde Taliban hareketinin Kabil’i ele geçirmesini Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesine benzeterek ve sadece Taliban hareketini değil Afganistan halkını genelleyerek “Afganlar Kabil’i fethetti” dedi.

“Taliban’ın Batı’dan alacak bir şeyi yok”

ABD’nin rezil bir yenilgi aldığını belirten Sevan Nişanyan, “Taliban’ın ABD’ye karşı kazandığı bu zaferin ABD’nin tabutuna çakılan bir çivi olduğunu” belirtip ABD’nin ve genel olarak Batı’nın dünyadaki üstünlüğünün bitmek üzere olduğu öngörüsünde bulundu.

“İktidara gelen Taliban hareketinin Batılı değerleri model olarak almamada haklı olduğunu, Batı’nın değer yargıları alanında alınacak bir şeyinin kalmadığını” belirterek “Batı’nın özellikle son dönemde git gide daha çok bağnazlığa, diktatörlük yanlılığına, iki yüzlülüğe ve ahlaksızlığa düşüp değersizleştiğini” belirtti.

Sevan Nişanyan ABD’nin 2001’de Afganistan’ı işgalinin çok büyük bir kötülük olduğunu belirterek Batı’nın yansıtmaya çalıştığının aksine ABD’nin ve NATO’nun 20 yıldır Afgan halkına çok büyük kötülük ve zulümlerde bulunduğunu, halkı katlettiğini, ülkeyi yıkıma uğrattığını, bu işgalin bitmesine sevindiğini söyledi.

“Hani her şeyi biliyorlardı?”

Sevan Nişanyan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yönetimlerinin her şeyi bildiğine, her şeyi yönettiğine dair fikirlerin saçmalık olduğunu belirterek Taliban güçlerinin ne zaman Kabil’e ulaşacağını dahi bilemediklerini, bu sebeple apar topar bir tahliye skandalı yaşadıklarını örnek olarak gösterdi.

Sevan Nişanyan kimdir?

Türkiye’de Kemalizm, İslam ve çeşitli alanlarda çeşitli kesimlerden tepki çeken sözleriyle ve sözlük, yer adları gibi çalışmalarıyla bilinen Türkiye Ermenilerinden Ateist yazar Sevan Nişanyan, 2017 yazında açık cezaevinden izinli olarak çıktığı bir sırada Yunanistan’a kaçmıştı.

Halen Yunanistan’ın Türkiye’ye oldukça yakın Samos (Sisam) adasında yaşamaktadır.

Sevan Nişanyan son dönemde Batı’nın değer ve ahlak alanında iflas ettiğine, dünyanın en bağnaz bölgesine dönüşmek üzere olduğuna dair konuşmalarıyla dikkat çekiyor.

Sevan Nişanyan Batılı idarecileri dünyanın en ahlaksız, ön yargılı, cahil ve bağnaz insanları olmakla suçluyor.

Kaynak: Mepa News

https://www.yeniakit.com.tr/video/ateist-yazardan-olay-afganistan-sozleri-fatih-sultan-mehmetin-zaferine-benzetti-57662.html