Artsakh’ta Azerbaycan, itfaiye aracına ateş açtı!

Artsakh Cumhuriyeti’nin güney-batı sınırına yakın yaklaşık 3 hektarlık çimenlik alanda 17 Ağustos günü akşam saat 20.40 sularında Azerbaycan güçlerinin açtığı ateş sonucu yangın çıktı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan yapılan açıklamada “Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye aracı gitti, ancak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri itfaiye aracına ateş açarak yangının söndürülmesini engelledi. Ermeni tarafının, karşı güçler tarafından açılan atışlardan herhangi bir kaybı yok.” ifadeleri kullanıldı.

Olay ile ilgili Rus barış gücü komutanlığına bilgiler sunuldu.

ERMENİ HABER AJANSI