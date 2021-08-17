Yalanın durmadan tekrar edilmesi onu doğru kılamaz. Artsakh asla Azerbaycan’ın parçası olamaz!

Artsakh (Dağlık Karabağ) Devlet Bakanı Artak Beglaryan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iddialarına sert cevap verdi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Beglaryan, Artsakh’ın hiçbir zaman Azerbaycan’ın bir parçası olmayacağını vurguladı.

Artak Beglaryan, “Artsakh Cumhuriyeti hakkında İlham Aliyev’in son açıklamaları hakkında şunu söylemek istiyorum:

Yalanın durmadan tekrar edilmesi onu doğru kılamaz. Bugün Artsakh’ın 25.000 değil, 120.000 sakini vardır.

Artsakh, asla Azerbaycan’ın bir parçası olmayacaktır. Unutun!

İlham Aliyev’ın, savaşın Azerbaycan tarafından başlatıldığına dair itirafına uluslararası camia tarafından net bir tepki verilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ ihtilafının artık çözüldüğüne, Karabağ’da şu anda sadece 25.000 kişinin yaşadığına ve Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair asılsız iddialarını son dönemde durmadan tekrar ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI