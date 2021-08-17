S. ASDVADZADZİN YORTUSU VAKIFLIKÖY’DE GÖRKEMLİ TÖRENLERLE KUTLANDI

S. Asdvadzadzin Yortusu, Musadağ’ın eteğinde bulunan Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi’nde her yıl özel bir anlam kazanır. Görkemli şenliklerle geçen kutlamaların bu yıl da coronavirüs pandemi sürecinin gölgesinde kalacağı düşünülmekteydi. Fakat Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde 15 Ağustos, Pazar sabahı gerçekleşen törenler, köylüleri ve İstanbul’dan gelen inananları ziyadesiyle etkiledi.

S. Badarak’ı, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan sunarken, Yetkili Okuyucu Aren Kuş, Yetkili Okuyucu Misak Hergel ve Yusuf Tbir Tabaşkan Kutsal Sofra’ya hizmet ettiler. İlahiler, Kd. Peder Drtad Uzunyan önderliğinde, din görevlileri ve inananlar tarafından seslendirildi.

Coronavirüs pandemi önlemleri kapsamında şenliklerin iptal edildiği köyde, Pazar ayinine katılım yüksek orandaydı. Pandemi önemlerinin göz önünde bulundurulduğu törende, kilisenin bahçesi ve çevresi tamamen doluydu.

S. Badarak’ın sonunda Kadasetli Patrik Hazretleri vaaz verdi ve günün anlamını inananlarla paylaştı. Patrik Hazretleri, İstanbul’da yaşayan Ermeni Cemaati üyelerinin Vakıflıköy üzerinde ümidi olduğunu hatırlattı ve bu ümidin kendilerini İstanbul’dan Vakıflıköy’e taşıdığını söyledi. Patrik Hazretleri, bu köyün ve köydeki geleneksel yaşamın sadece İstanbul Ermeni Cemaati için değil, aynı zamanda tüm dünya Ermenileri için öneme sahip olduğunun altını çizdi. Meryemana hakkında da bilgiler paylaşan Patrik Hazretleri, Meryemana’nın inancının ve Tanrı sevgisinin mükâfatını aldığını belirtti. Bu bağlamda, köydekilere de öğütte bulundu ve doğal yaşamlarına esenlik içerisinde devam edebilmeleri için benzer inanca ve sevgiye ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Patrik Hazretleri, vaazın sonunda İskenderun S. Karasun Mangants Kilisesi hizmetkarlarından Yusuf Tabaş’ın çalışkanlığını ve kiliseye hizmet sevgisini övdü ve kendisine “urar” taşıma yetkisi vererek, onu yetkili okuyucu olarak takdis etti.

S. Badarak sonrasında, Patrik Hazretleri din adamlarının eşliğinde ve ilahilerle kilise avlusuna geldi. Burada öncelikli olarak üzüm kutsama dualarını okudu. Daha sonra ise, harisa kazanlarına yaklaşarak dualar okudu. Burada, Musa Dağ’da yaşamış ve Rab’de uyuyan merhumlar için dualar okundu. Tören sonunda halk, harisa kazanlarına yaklaştı ve paylarına düşen harisaları tadılmadılar.

Dini tören sonrasında, Patrik Hazretleri, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Samandağ Belediye Başkanı Zülfikar Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmeye, Mihran Ulikyan’ın yanı sıra, Vakıflıköy ve İskenderun kiliseleri yöneticileri de katıldılar.

PATRİK HAZRELETLERİ HALKLA BİR ARADA

Pazar günü, akşam saatlerinde, Peder Avedis tarafından anlamlı ve ilgi çekici bir organizasyon düzenlendi. Bu bağlamda, Vakıflıköy halkı’nın Patrik Hazretleri’yle bir araya gelebileceği sohbet akşamı düzenlendi. Samimi bir ortamda geçen görüşme esnasında, köylüler köyün sorunları ve ihtiyaçları hakkında söz aldılar ve düşüncelerini Patrik Hazretleri’yle paylaştılar.

Patrik Hazretleri köylülerin sözlerini tek tek dinledikten sonra, sevginin önemini vurguladı ve pederane öğütlerde bulundu. Köyün sağlıklı bir şekilde doğal yaşantısına devam edebilmesi için sevgi ortamı içersinde işbirliğinin elzem olduğunun altını çizdi. Patrik Hazretleri, bu görüşmenin de çok kıymetli olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Buraya kilisemizi ziyaret etmeye ve törenlere katılmaya geldik. Fakat Vakıflıköy’de yaşayan cemaatimiz üyeleriyle bir araya gelmek ve onlarla sohbet etmek de bir o kadar kıymetli. Binaların yanı sıra, cemaatimiz üyelerinin de kıymetli olduklarını söylemek isterim”.

Patrik Hazretleri daha sonra kalıcı bir din adamına sahip olmanın önemini vurguladı ve şöyle dedi: “Hatay ve çevre yerleşim bölgeleri, Peder Avedis gibi çalışkan, sayılan ve faal bir din adamına sahip oldukları için kendilerini şanslı hissetmeliler. Dolayısıyla, Vakıflıköy cemaati de kendi din görevlisinin varlığını iyi değerlendirmeli ve bu bağlamda O’nun pederane öğütlerine kulak vermelidir. Kısacası, bu köyün Peder Avedis’in takdisine ihtiyacı bulunmaktadır”. Patrik Hazretleri, sözlerinin sonunda Patriklik Makamı’nın köyle her zaman ilgilendiğini hatırlattı ve ihtiyaç duyduklarında Patriklik Makamı’na ve Patrik’e başvurabileceklerini söyledi.

Cemaat üyeleriyle gerçekleşen görüşme sonrasında, Patrik Hazretleri onuruna sevgi sofrası düzenlendi. Bu vesileyle, Patrik Hazretleri, özel olarak gençlerle bir araya geldi. Ruhani Önderimiz, hafta sonunda üstlendikleri sorumluluk ve gerçekleştirdikleri hizmetler için gençleri kutladı. Tanrı’nın bu çalışmaları ve çalışanları bereketlemesini diledi. Son olarak gençlerin de köy yaşantısına katkı sunmalarını öğütledi ve bu katkının Vakıflıköy’ün yaşantısını olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi. Patrik Hazretleri, ilerleyen yıllarda pandeminin etkisini yitirmesini ve köydeki kutlamalarının eskiden olduğu gibi tekrar coşkuyla gerçekleşmesini diledi.

Fotoğraflar için:

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/