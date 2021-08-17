Prof. Daron Acemoğlu’ndan DEVA Partisi’ne ziyaret

Ali Babacan: Ekibimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ziyarete ilişkin paylaşımında “Ekibimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Daron Acemoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve partinin yönetim kademesiyle bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından ziyarete ilişkin bir mesaj paylaşan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Değerli bilim insanımız Daron Acemoğlu bugün genel merkezimizde bizimleydi.

Ekibimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Nazik ziyaretleri için Daron Bey’e teşekkür ediyorum.”

T24