“Prens Vladimir vaftizle birleştirdi – Bartalamay ise Tomosla bölüyor!”: iman edenler Patrik Varfolomeyin Kiev’e gelişine karşı çıktılar

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Kanonik Ukrayna Doğu Ortodoks Kilisesi’nin iman edenleri, Konstantinopolis Patriği Bartalamayın Bağımsızlık Günü’nde Kiev’e gelişine karşı çıktılar. Ukrayna’nın farklı şehirlerinden toplu mitinglerin videoları internette çıktı.

İman edenlere göre, Ukrayna şimdi son 30 yılda ikinci kilise bölünmesini yaşıyor – iman edenler, ataları tarafından restore edilen kiliselerde dua etme ve ziyaret etme hakkından mahrumdur ve olanlardan Patrik Bartalamay kişisel olarak bundan sorumludur:

«Dini çatışma dalgasını ve tapınakların ele geçirilmesini kışkırtan Tomos’u vermek onun siyasi kararıydı. UOK rahiplerinin sözlerine göre şimdiden binlerce insan acı çekmiş, yüzlercesi yaralanmış ve travma almış.»

Ukrayna’nın her köşesindeki iman edenler, kilise çatışmalarının sona ermesini talep ettikleri bir dizi eylem düzenlediler ve Patrik Bartalamayın Bağımsızlık Günü’nde Kiev’i ziyaret etmesine karşı çıktılar. Kalabalık protestolara özellikle Kutsal Kiev-Peçyorsk Lavrası, Kutsal Poçayev Lavrası, Kutsal Svyatogorsk Lavrası, Kiev’deki Kutsal Teslis İnonik Manastırı, Sofroniyev-Molçenskaya Peçyorsk İnziva Yeri ve diğerleri katıldı.

Eylemler sırasında iman edenler, Patrik Bartalamaya itirazlarla döndüler: “Lutsal lavradan çek ellerini!”, ” Aziz Prens Vladimir, bizi Bartalamaydan koru!”, “Patrik Bartalamay! Biz, Ukrayna Ortodoksları sizi beklemiyoruz!”, “Prens Vladimir vaftizle birleştirdi – Bartalamay ise Tomosla bölüyor!”, «UOK ayrımcılığı yok!».

«Bartalamay büyük bir siyasi oyun oynuyor. Sadece iman edenlerin değil, tüm devletlerin kaderini belirleye bileceğine inanıyor», – UOK temsilçileri söylüyor – « Bu deney iki yıldır devam ediyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin inananlarına yönelik tam bir zulüm eşlik ediyor. Ancak Bartalamayın uyguladığı şiddet, tehditler ve kiliselere el konulmasının onaylanması, UOK`un iman edenleri kiliselerinden, kardeşlerinden yüz çevirmekde başarılı olmadı. Onlar inancı koruyorlar ve Bartalamayın karanlık niyetleri hakkında herkesi uyarıyorlar.» – iman edenler kaydetti.

Bartalamayın, Fransa’da “Bartalamay gecesi” olarak adlandırılan büyük çaplı bir dini çatışmanın gerçekleştiği gün Ukrayna’da görünmesi önemlidir. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin binlerce iman edenleri, geçmişin hatalarını tekrarlamamaya ve Ukrayna’yı inamlar arası ve dinsel çatışmaların ülkesine dönüştürmemeye çağırıyor.

Ukrayna’da Uspen orucunun ilk günlerinde inananların, Konstantinopolis Patrikhanesi Piskoposu Patrik Bartalamayın Ukrayna’ya gelişine karşı kitlesel eylemler düzenlediğinihatırlatıyoruz.

Özellikle, UOK cemaat üyeleri, Konstantinopolis Patrikhanesi tarafından kontrol edilen OUK tarafından fiziksel ve ahlaki şiddet hakkında ilan etti. UOK cemaat üyeleri, OUK’un kontrolü altındaki kiliselerin devrinin barışçıl ve gönüllü değil- şiddetli bir şekilde gerçekleşiyor ve daha çok baskınlara benziyor.

https://www.demokrathaber.org/genel/prens-vladimir-vaftizle-birlestirdi-bartalamay-ise-tomosla-h149841.html