PATRİK HAZRETLERİ’NİN HATAY’DAKİ RESMİ ZİYARETLERİ

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 16 Ağustos 2021, Pazartesi, saat 10:00’da, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti. Patrik Hazretleri’ne, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan, Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar ve Vakıflıköy Muhtarı Berç Kartun refakat ettiler.

Sohbet esnasında, Patrik Hazretleri öncelikli olarak Hatay ve çevresinde meydana gelen yangınlar nedeniyle üzüntülerini belirtti ve yangının meydana getirdiği zararların telafi edilmesini diledi. Patrik Hazretleri, haftasonu Vakıflıköy’de gerçekleşen kutlamalara da değindi ve bir kez daha Hatay’da bulunmanın kendisi için sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Savaş, Patrik Hazretleri’ni ve refakatçilerini selamladıktan sonra, ziyaret vesilesiyle teşekkür etti. Kutlamalar hakkında bilgiler aldıktan sonra memnuniyetini belirtirken, pandeminin etkisi yitirmesini ve kutlamaların gelecek yıl daha görkemli geçmesini diledi.

Ziyaret sonunda, Patrik Hazretleri, Garo Kürkman’ın çalışması olan “Osmanlı Saray Kuyumcuları” kitabından bir örneği takdim etti. Öte yandan, Başkan Savaş, Ruhani Önderimiz’e bereketi simgeleyen küçük bir heykel armağan etti.

HATAY VALİSİ’NE ZİYARET

Kadasetli Patrik Hazretleri, saat 11:00’de, refakatçileriyle birlikte Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Patrik Hazretleri, bu ziyaretinde de Hatay ve çevresinde meydana gelen yangınlar nedeniyle üzüntülerini belirterek, yangının acılarının sarılması ve ülkemizde esenliği için duacı olduğunu söyledi. Meryemana’nın Göğe Alınış Yortusu kutlamalarını gerçekleştirmek üzere Hatay’da bulunduğunu söyleyen Patrik Hazretler, bu sayede Patrik sıfatıyla Hatay şehrini ikinci kez ziyaret etme sevincini yaşadığını belirtti. Bu anlamlı vesileyle aynı zamanda şehirdeki resmi makamları ziyaret etmeyi arzuladığını söyledi.

Vali Doğan, Patrik Hazretleri’nin ziyareti münasebetiyle memnuniyetini belirtirken, din ve mezhep ayrımının gözetilmediği Hatay şehrinin özel dokusuna değindi. Bu zenginliğin önemini vurgularken, Türkiye Ermenileri Patriği’nin Hatay’da bulunmasından duyduğu sevinci de belirtti. Rahmi Doğan, bu zenginliğin korunması adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Diğer yandan, pandemi koşullarının olumsuz etkileri olmasına rağmen, bu ziyaretin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyetle sözlerini tamamladı.

Ziyaret sonunda, Patrik Hazretleri, Garo Kürkman’ın çalışması olan “Osmanlı Saray Kuyumcuları” kitabından bir örneği takdim etti. Öte yandan, Vali Doğan, Ruhani Önderimiz’e Hatay’ın defneyapraklarıyla hazırlanmış bir çerçeve armağan etti.

ESKİ PATRİKLİK KATEDRALİ AZİZ PETRUS PAVLUS KİLİSESİ’NE ZİYARET

Resmi ziyaretlerden sonra, saat 12:00’de, Patrik Hazretleri, geçmişte Antakya Ortodoks Patrikliği Katedrali olan Aziz Petrus Pavlus Kilisesi’ni ziyaret etti.

Patrik Hazretleri, Peder Can Dellüer, Peder Dimitri Doğum, Kilise Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil ve kilise cemaati üyeleri tarafından kilisenin girişinde karşılandı. Kilise’ye ilahilerle geçildikten sonra, Patrik Hazretleri dua etti ve kilisedekileri takdis etti. Sonrasında, Peder Dimitri, kilise cemaati adına Patrik Hazretleri’ni selamladı ve kilisenin tarihi hakkında bilgiler sundu. Türkiye Ermenileri Patriği’nin ziyareti sonrasında, Aziz Petrus Pavlus Kilisesi’nin tarihi günlerinden birisini yaşadığını sözlerine ekledi.

Daha sonra, Patrik Hazretleri, kilisede bulunanlara hitap etti ve sıcak karşılama münasebetiyle memnuniyetini belirtti. Antakya Ortodoks Kilisesi Din Görevlileri ve Peder Avedis Tabaşyan arasında Hristiyan ruhuna uygun bir biçimde ortak çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, bu manzaranın örnek teşkil edecek bir değere sahip olduğunu söyledi. Kutsal Kitap’ta ismi geçen kentlerden biri olan Antakya’nın önemini vurguladı ve tüm dünya için önemi olan bir mekânda bulunduğunu söyledi. Bu kentte, iyi hizmet vermek için inancın ve hizmetseverliğin olması gerektiği söyleyerek, bu unsurların Antakya’daki Ermeni Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi arasında fazlasıyla gözlemlendiğini vurguladı. Patrik Hazretleri, Hristiyan ruhunun daim olması için dua ederken, Antakya Ortodoks Patriği Kadasetli Yuhanna X. Hazretleri’ne de biraderine selamlarını iletti.

Kilisedeki tören sonrasında, Patrik Hazretleri’ne bir anı plaketi takdim edildi. Daha sonra, Patrik Hazretleri onuruna kilise salonunda bir sevgi sofrası kuruldu. Ortodoks Kilisesi üyeleri, bu esnada Patrik Hazretleri’yle yakinen tanışma, kendisiyle sohbet etme ve bereket niyaz etme fırsatını buldular. Sohbet sonrasında, Patrik Hazretleri coşkuyla dolan halın seslendirdiği ilahiler eşliğinde kiliseden ayrıldı.

Fotoğraflar için: https://www.facebook.com/127576530735572/posts/1918959151597292/?d=n

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/