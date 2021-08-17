Meryem Ana Yortusu Vakıflıköy’de kutlandı

Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu Türkiye’nin tek Ermeni Köyü olan Hatay Vakıflı’daki Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da katıldı.

Pazar günkü ayini Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan yönetti. Ayinde Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Peder Şirvan Mürzoyan, Peder Şahen Uhanyan da hazır bulundu. Kıdemli Okuyucular Aren Kuş, Misak Hergel ile Yusuf Tabaş ilahileri seslendirdi. Ayine katılım genişti. Adana ve Mersin’den de katılım vardı.

Patrik Maşalyan vaazında İstanbul Ermenileri için Vakıflıköy’ün önemli olduğunu, buradan umutlu olduklarını bu yüzden salgın günlerinde bile inananların koşarak köye geldiğini söyledi. Patrik Maşalyan Vakıflıköy’ün sadece İstanbul Ermenileri için değil tüm Ermeniler için de önemli olduğunu da hatırlattı. Maşalyan Meryem Ana’nın Göğe Kabulü ve Başkalaşımına atıfta bulundu ve Tanrı’nın Annesinin inanç ve sevginin meyvesine layık olduğunu belirterek inananların da inanç ve sevgiyle hayatlarını sürdürmeleri istedi.

Vaazın sonunda Patrik Maşalyan İskenderun Karatsun Mangants Kilisesi görevlisi Yusuf Tabaşyan’a urar (din görevlilerin ayinde taktığı şerit) taşıma yetkisi verdi.

Ayin sonunda köyde yetişen üzümler üzümler ve yedi köyü temsil eden yedi kazanda pişirilen Harisa kutsandı ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen cemaate dağıtıldı.

Ayinin ardından köy sakinleri Patrik Maşalyan ile bir araya gelerek köyün sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilettiler. Maşalyan bunları not aldı ve köy sakinleri ile söyleşti.

Agos