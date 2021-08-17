KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ VAKIFLIKÖY’DE COŞKUYLA KARŞILANDI

HATAY’DA S. ASDVADZADZİN YORTUSU COŞKUSU CUMARTESİ DEVAM ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 13 Ağustos 2021, Cuma akşamı, Musadağ’daki Ermeni Cemaati üyelerine Patriklik Ziyareti vermek üzere hava yoluyla Hatay’a hareket etti. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etmekteydi.

Patrik Hazretleri, Hatay Havaalanı’nda Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis, İskenderun Karasun Mangants Kilisesi Vakfı üyelerinden Başkan Garbis Kısadur ve II. Başkan Mikael Tabaş, Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar, Vakıflıköy Muhtarı Cem Kartun ve Yusuf Tbir Tabaş tarafından karşılandı.

Patrik Hazretleri, saat 21:00’de Vakıflıköy’e ulaştı ve köy halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Vakıflıköylüler, Patrik Hazretleri’ni köyün girişinde davul zurnayla ve danslarla karşıladılar. Ayını zamanda, ekmek, tuz ve çiçek sundular. Daha sonra, çan sesleri ve davul zurna eşliğinde Patrik Hazretleri kiliseye geldi.

Köyün küçük fakat bir o kadar sevimli kilisesinin çanları Patrik Hazretleri’ni karşılamak için yankılanırken, Patrik Hazretleri “Hraşapar” ilahisi eşliğinde kiliseye geçti. Patrik Hazretleri’ne Kd. Peder Drtad Uzunyan ve Peder Şahen Ohanyan da eşlik etmekteydiler. Öte yandan S. Asdvadzadzin Kilisesi hizmetkârlarından Yetkili Okuyucu Aren Kuş ve Yetkili Okuyucu Misak Hergel de şükran duasında hazır bulundular.

Tören sonrasında, kilise cemaat üyeleri adına Kilise Din Görevlisi Avedis Tabaş, Patrik Hazretleri’ne “hoş geldiniz” dedi ve Patrik Hazretleri’nin ikinci kez Patrik sıfatıyla köyde bulunduğunu söyledi. Kendisinin ruhani evlatlarından biri olması nedeniyle, Patriklik Ziyareti münasebetiyle çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra, kısa bir konuşma yapan Patrik Hazretleri, Vakıflıköy’ün varlığının kıymetli olduğunu vurguladı. Bu ve benzer vesilelerle, köyü ziyaret etmeyi her zaman amaçladığını ve köy halkına destek olduğunu söyledi. Daha sonra, Asdvadzadzin Yortusu’nun önemine değindi ve Tanrı’nın bereketlerini köyün üzerine yayılmasını diledi. Gecenin geç saatinde, kendisini kapıda karşılamak için toplanan ve muhteşem bir karşılama yapan köy halkına özel olarak teşekkür etti. Bu vesileyle, halka pederane takdislerini sundu. Son olarak ise, Antakya Ermenileri Din Görevlisi Peder Avedis’in çalışmalarını övdü ve kendisine başarılar diledi.

Tören, Patrik Hazretleri’nin son duasıyla son buldu. Daha sonra, Patrik Hazretleri onuruna sevgi sofrası hazırlandı.

ÇEVRE GEZİSİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 14 Ağustos 2021, Cumartesi sabahı, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Ohanyan, Yetkili Okuyucu Misak Hergel ve Yusuf Tabaş refakatinde Vakıflıköy’ün çevre köylerini ve yerleşim birimlerini ziyaret etti. Yolculuk esnasında, İstanbul’dan Hatay’a gelmiş olan inananlar da Patrik Hazretleri’ne eşlik ettiler.

Patrik Hazretleri, öncelikli olarak “Musa Ağacı” olarak bilinen tarihi ağacın bulunduğu Hıdırbey Köyü’nü ziyaret etti. Daha sonra sırasıyla Yoğunoluk ve Batıayaz köylerini ziyaret etti ve buralarda bulunan Ermeni Kiliseleri’nin kalıntılarını ziyaret etti. Yolculuk esnasında, her bir kilise kalıntısı yakınında, merhum kilise hizmetkârları için dualar okundu. Öte yandan, Misak Hergel, kiliseler ve yerleşim birimleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Patrik Hazretleri’ne refakat edenler, yolculuk esnasında ruhani ve kültürel unutulmaz anlar yaşadılar. Bu nedenle bir inanç yolculuğu mahiyetini taşıyan ziyaretlere kalınlar ziyadesiyle memnundular.

VAKIFLIKÖY’DE GELENEKSEL TUZ KUTSAMASI

Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde, aynı gün, saat 16:00’da, S. Asdvadzadzin Yortusu münasebetiyle Cumartesi Duaları ve Tuz Kutsama Duaları okundu. Törende Kd. Peder Drtad Uzunyan, Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Ohanyan, Yetkili Okuyucu Misak Hergel ve Yusuf Tbir Tabaş hazır bulundular.

Cumartesi Duaları sonrasında, kilise avlusunda bulunan tuz Patrik Hazretleri eliyle kutsandı. Törenler Patrik Hazretleri’nin “Bahbaniç” duasıyla son bulduGeleneğe göre, kutsanmış tuz, Harise kazanlarına konmaktadır.

HATAY KİLİSELERİ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞME

Patrik Hazretleri, kilisedeki tören sonrasında, Hatay’da bulunan kiliselerimizin vakıf yönetim kurullarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Peder Avedis Tabaşyan, Cem Çapar’ın başkanlığındaki Vakıflıköy S. Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı yöneticileri, Garbis Kısadur başkanlığındaki İskenderun S. Karasun Mangants Kilisesi Vakfı yöneticileri ve Vakıflıköy Muhtarı Berç Kartun hazır bulundular.

Görüşme esnasında, her bir vakıf kendi kilisesinin faaliyetleri hakkında geniş bilgiler paylaştı. Bu vesileyle, onlar kiliselerdeki sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdiler. Gerçekleşen fikir alışverişi sonrasında, Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın Hatay’da bulunan cemaatimiz üyelerine her zaman destek olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Görüşme sonunda, yöneticiler, Hatay Ermeni cemaatine yönelik pederane ilgileri için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler.

PATRİK HAZRETLERİ ONURUNA SEVGİ SOFRASI

Patrik Hazretleri, yöneticilerle bir araya geldikten sonra, akşam saatlerinde Patrik Mesrob Mutafyan Kültür Merkezi’nin bahçesinde, köyün gençleri tarafından hazırlanan sevgi sofrasına katıldı.

Bilindiği üzere, Vakıflıköy şenlikleri her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Fakat Coronavirüs pandemi süreci nedeniyle, kalabalığın katılımıyla şenlik düzenleme olanağı bu yıl da doğmamıştı. Köyün sorumluları, halkın sağlığını göz önünde bulundurarak, bu yılki şenlikleri de iptal etmişlerdi. Öte yandan, pandemi önemlerini göz önünde bulunduran köyün gençleri, Patrik Hazretleri’nin onuruna pandemi koşullarına uygun düzenlemelerle sevgi sofrası hazırlamışlardı. Sevgi sofrtasında, din görevlilerinin yanı sıra Mihran Ulikyan’ın önderliğinde Vakıflıköy’de bulunan inananlar da katıldı. Bu birliktelik sayesinde, katılımcılar samimi bir ortamda sohbet etme olanağına eriştiler.

Sevgi sofrası esnasında, Peder Avedis söz aldı ve pederane ilgisini hissettirdiği ve köyde büyük bir coşkuya neden olduğu için Vakıflıköy Ermeni Cemaati adına Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti. Daha sonra özel olarak törenlere katılmak için Vakıflıköy’de bulunan din görevlilerine teşekkür etti. Son olarak, ismi Vakıflıköy’le özdeşleşen Mihran Ulikyan’a köyü yalnız bırakmadığı ve inanalar grubuyla köyü ziyaret ettiği için teşekkür etti.

Saat 23:30’da, Patrik Hazretleri, din görevlileriyle birlikte kilisenin bahçesine geçti. Burada, harisa kazanlarının ateşini dualar eşliğinde yaktı. Daha sonra ise köy halkı, Patrik Hazretleri’yle bir araya gelerek, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendisiyle sohbet etme sevincini ve onurunu yaşadılar.

Fotoğraflar için:

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/