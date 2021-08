Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın. Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, güvenliği, refahı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açılış töreninde konuştu. “Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı sağlamaktır. Geçmişinde soykırım, katliam, işgal izi bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz her yerde göğsümüzü gererek tüm kalbimizle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz” diyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “BU TABLO GELİŞEREK DEVAM EDECEK” “Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar güven ikliminin tesisinin savunma sanayiinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO’nun önce gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı ve araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynakları dengeli bir şekilde artırarak bu doğrultuda üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fuarımızda milli imkanlarla geliştirdiğimiz pek çok ürünün yer alması bu konuda kastettiğimiz mesafenin ispatıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da gelişerek devam edecektir.” SİLAH SATIŞI ARTMIŞ “Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli-açık ambargoları aşmak için savunma sanayiine bu denli yüklenmiştir.” “HAZIR OL CENK U CİDALE İSTERSEN SULH U SALAH” “İHA’lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, uydu sistemleri gibi geleceğini ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız. Geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak iste vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Atalarımızın bir sözü var; hazır ol cenk ü cidale istersen sulh u salah. ‘Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın’ diye sadeleştirebileceğimiz… Bu söz savunma sanayimizdeki felsefemizin en güzel ifadesidir. Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı sağlamaktır. Geçmişinde soykırım, katliam, işgal izi bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz her yerde göğsümüzü gererek tüm kalbimizle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Bu teklifi balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya’da olduğu gibi Kuzey Afrika’da da Güney Asya’da da yapıyoruz. Biz asla sınırlarından binlerce on birlerce ötede güya terörle mücadele adı altında sivil, masum demesen insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla klandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur.” (HABER MERKEZİ) Evrensel Gazetesi