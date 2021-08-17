Bir ayıp daha

Ragıp Zarakolu

Zeki olmayan medrese talebeleri için söylenen bir deyiş vardır. “Bizim oğlan bin’a okur, döner döner yine okur.”

Bin’a medresenin en zor derslerinden biriymiş zamanında. Kısacası Arap dili gramer dersi.

Bizimkiler de bir türlü öğrenemedi gitti şu bin’a’yı!

Yine döndük 28 Şubat günleri kafasına.

Ya da Ergenekon kafasına.

O dönemde, sadece biri şiir okudu diye hapishanede kısa bir süre tatil yapmadı. Başörtülü kızlar engellenmedi. Akın Birdal suikasta uğradı. HDP binalarına baskınlar düzenlendi. Serok, yaka paça getirildi Afrikalardan.

O dönem bir de Karadeniz cephesi açıldı. Pontos Karadeniz’in Elencesi, bilmeyene. 1998 Aralığında, Açık Radyo’nun düzenlediği Karadeniz gecesine katılmak üzere, “Tamama” yazarı Yorgo Andredis, Yeşilköy havaalanından geri postalandı. (*)

Yorgo’nun dünürü Tonyalı ünlü Hüsnü Paşaoğlu’ydu. O da bir kurşuna kurban oldu. Yorgo’nun torunları Türkçe isim taşıyordu. Bu sınır dışı ile bir aile parçalanması da yaşandı.

Yorgo’nun MHP ve MSP dahil farklı siyasi görüşte arkadaşları vardı Karadenizli.

Ardından Ceviz Kabuğu’nda linç programları yapıldı.

Komşu Yunanistan’da yaşayan epey bir Karadenizli var.

Dillerini, kültürlerini korumuşlar bizim Karadenizliler gibi.

Yunan milliyetçileri de şikayetçi bundan “eritemedik” diye.

Pontos dili, Hemeros Elencesi’ne en yakın olanı.

UNESCO, korunacak kültür mirası listesine aldı mı bilmem.

Makyaj niyetine olsa da zaman zaman Van Gölü’ndeki Hay Kilisesi’nin, inanç özgürlüğü bağlamında ibadete açılması gibi, Trabzon’daki Sümela Manastırı’nın da 15 Ağustos’ta, yani Meryem Ana’nın göğe yükselmesinin kutlandığı günde ibadete açılması da olumlu bir şey.

Tabii. Bunları da Hasan Ali Yücel’den bu yana gelmiş en iyi kültür bakanı olan Ertuğrul Günay’a borçluyuz.

Memleketi olan Ordu’da da kültür mirasına sahip çıkıp birçok kilisenin restorasyonunu sağladı.

Bu arada biz de dede tarafından Meletliyiz, yani Mesudiyeliyiz ya, hoşumuza gitti elbette bu Meletli Ömer Hoca’nın torunu olarak bu.

Bu arada adalardaki kültür mirası olan paytonlara son verilince, bizim Mesudiyeli hemşeriler de işsiz kaldı bu arada.

Bugün Karadeniz bölgesinde, anadilleri Pontosça’yı konuşmaya devam eden 50-70 bin yurttaşımız olduğu tahmin ediyor.

Belge yazarlarından Ömer Asan, bu dilin gramer ve sözlüğünü hazırladı. Bu nedenle Yorgo Andreadis gibi, Abdi İpekçi Türk-Yunan Barış ve Dostluk Ödülü aldı. Ve bundan dolayı 28 Şubat günlerinde onun da başı derde girdi. Ayşe Nur’un son davasıydı bu.

Şimdi yine bir ayıp yapıldı, 28 Şubat dönemi gibi. Yunanistan’daki Karadenizliler Federasyonu Başkanı Yorgo Vartihimadis sınır dışı edildi havaalanından.

Yorgo Andreadis gibi.

Keşke 15 Ağustos’a gölge düşürülmeseydi. Yine de bilge insan Patrik Barthelameus teşekkürü ihmal etmedi. İlahiler göğe yükseldi Sümela’da.

ASİMKK’cılar ikinci Yorgo’yu sınır dışı etmeyi başardı, ama bunu engelleyemedi. Bu da onlara dert olsun!

(*) Bu sınır dışı etmenin öyküsü için bak: Yorgo Andradis, İstenmeyen Adam/Persona non Grata, Türkçesi: Tanju İzbek, Belge Yayınları 2005. Kitapta Andreadis’in yasağının kalkması için Yaşar Kemal ve diğerlerinin RTE’ye yolladığı mektup da var.

Evrensel Gazetesi