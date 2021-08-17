Azerbaycan, Ermeni işgali döneminde madenlerini işleten yabancı şirketleri uluslararası mahkemelere verecek

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği dönem Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını yasa dışı olarak yağmaladığını, bazı yabancı şirketlerin de yardımcı olduğunu söyleyerek bu şirketleri uluslararası mahkemelere vereceklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov

İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerine dün gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Karabağ savaşı sonrasında imzalanan bildiri gereği Ermeni güçlere Kelbecer’den çıkmaları için 25 Kasım 2020’ye kadar süre tanıdıklarını, onların ise gitmeden önce kendilerine ait olmayan evleri yaktığını, ağaçları kestiğini söyledi.

Ermenilerin yaptıklarını “vahşet” ve “faşizm” olarak nitelendiren Aliyev, “Zaman değişse de Ermeni faşizmi değişmiyor ve değişmeyecek. Hiç kimse bunu unutmamalıdır. Ermenilerin vahşeti göz önündedir. Fakat onların koruyucuları bunu görmek istemiyor. Ama görmek zorundalar ve görecekler. Onların gözüne sokacağız. Kitaplar basacağız. Yurt dışında sergiler düzenleyeceğiz. Görmek istemeyen de Ermeni faşizminin ve vahşetinin ne olduğunu mecburen görecek.” dedi.

Aliyev, Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını yasa dışı olarak yağmaladığını, bazı yabancı şirketlerin bu işte onlara yardımcı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bu şirketlerin iki seçeneği var. Ya bize tazminat ödeyecekler ya da uluslararası mahkemeye gidecekler. Yargı süreci şimdiden başladı. Tanınmış uluslararası hukuk firmalarını davet ettik ve şimdi davalar hazırlanıyor. Kelbecer’de, Söyudlü’de, Zengilan’da, Vejneli’de ve başka yerlerde altın yataklarımız yabancı şirketler tarafından sömürüldü. O firmalar buranın Azerbaycan toprağı olduğunu biliyorlardı ama görmezden geldiler. Şimdi cevap verecekler. Küresel ölçekte kendilerini rezil etmemizi istemiyorlarsa gelsinler tazminat ödesinler.”

İşgal döneminde Ermenilerin ormanları da yok ettiğini bildiren Aliyev, “Elimizde uydudan çekilmiş fotoğraflar var. Ermeniler yaklaşık 60 bin hektarlık ormanı yok etti. Duyduğuma göre parke imal ediyorlarmış ve bu iş çok hızlı ilerliyormuş. Bu da yağmadır. Bu yağmanın hesabını verecekler. İşgalden kurtarılan topraklarda hasar tespiti yapılıyor, uluslararası mahkemelerde tüm zararın tazminini talep edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-ermeni-isgali-doneminde-madenlerini-isleten-yabanci-sirketleri-uluslararasi-mahkemelere-verecek/2337864