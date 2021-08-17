Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’na sosyal medyadan tehdide soruşturma

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen tehdit içerikli mesajlarla ilgili re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nca Hrant Dink cinayeti, MİT TIR’larının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek ile ilgili Twitter’daki bazı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Savcılığın yaptığı incelemede, sözkonusu paylaşımlarda “tehdit içerikli ifadeler ve bazı evlerin duvarlarında Gürlek hakkında tehdit içerikli yazıların bulunduğu fotoğraflar görüldüğü” tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve şüphelilerle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Tehdit içerikli mesajlarla ilgili Hakim Akın Gürlek’in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi