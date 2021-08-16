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Uruguay Dışişleri Bakanı’ndan Ermeni Soykırımı Anıtı’na ziyaret

2021-08-16

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsitsernakaberd’de Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. 

Uruguay Dışişleri Bakanı’na Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Armen Grigoryan eşlik etti.

Francisco Bustillo, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ebedi ateşe çiçek bıraktı. Bustillo, Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de ziyaret etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/16/Uruguay-Ermeni-Soykırımı/213420

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