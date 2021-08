Türk Dostluk Grubu zayıflıyor

Ali Çınar Son iki yıldır Amerikan Kongresi’nden Türkiye aleyhine birçok mektup, sözlü açıklama veya tasarı çıktı. Geçen hafta 27 Temsilciler Meclisi üyesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a yazdığı 2 sayfalık mektubun içeriğiyse resmen “pes” dedirtti. Kongre üyeleri, Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının bölgede istikrarsızlığa neden olacağına dikkat çekerek, ABD’nin SİHA’larda kullanılan parçaların ihracatını derhal askıya almasını talep etti. Mektubun detayında SİHA’ların Karabağ, Suriye ve Libya’da kullanıldığından da bahsediliyor. Şimdi, “Alt tarafı bir mektup, karşılığı yok!” diyebilirsiniz ama bence bu hafife alınacak bir konu değil. Zira ABD Kongresi’nde Türkiye algısı her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Sadece son üç ayda Türkiye aleyhine 4 tane tasarı sunuldu. Açıkçası Rusya ve Çin’den sonra Türkiye, algıda en kötü üçüncü ülke olarak görülmeye başlandı. Kongre’de ne İran ne Libya ne de Kuzey Kore, son dönemde Türkiye kadar gündeme gelmedi. Kongre’de, birbiriyle çok anlaşamayan Demokrat ve Cumhuriyetçileri birleştiren unsurlardan birinin Türkiye olduğunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yakından tanıdığım Kongre üyelerinin çoğu, şu an Türkiye konusunda konuşmaktan kaçınıyor. Özellikle Kongre’de, Türkiye ile ilgili duyulan rahatsızlıkları sıralamak gerekirse: S400/F35 konusu, YPG (PKK) konusu, İnsan hakları ve demokrasi, KKTC Maraş ve 2 devletli çözüm, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları ve Azerbaycan’a desteği, 24 Aralık’taki Libya seçimleri ve Türkiye’nin bu ülkedeki varlığı, Türkiye’nin başta Rusya olmak üzere ABD’nin çıkarlarına ters ülkelerle görüşmesi ve iş birliği yapması. “Peki, Afganistan bu listenin neresinde?” diyen okuyucularım olabilir. Türkiye’nin Afganistan’da NATO adına yapmak istedikleri, Kongre’nin gündeminde bile geçmiyor. TBMM Aktif Olmalı Zaman zaman TBMM Dış İlişkiler Komisyon üyeleri, HDP hariç tüm parti temsilcileriyle Washington D.C’ye gelerek bir dizi görüşmeler yapıyor. Kalabalık bir heyetle gelindiğinden, Kongre üyeleriyle yarım saatlik görüşmelerden doğru dürüst sonuç çıkmıyor. Ayrıca, Türkiye-ABD Parlamentolarası Dostluk Grubu’nun, Kongre’de Türk Dostluk Grubu ile düzenli iletişimde olduğunu tahmin etmiyorum. Son İHA-SİHA mektubuna TBMM Dış İlişkiler Komisyon üyelerinin, ABD’li mevkidaşlarına gerekli cevabı vermeleri yerinde olurdu. Bu tarz mektupların sayısının artması ve Türkiye karşıtı grupların Amerikan kamuoyunda bu mektuplara yönelik algı oluşturması, Türk-ABD ilişkilerini zehirlemeye devam edecek. Sessiz kalmadan, Ankara’dan gerekli cevapların verilmesi en doğrusu olacaktır. Dostluk Grubu işlevsiz! Öte yandan Kongre’deki Türkiye Dostluk Grubu, Kongre üyelerinin ABD-Türkiye ilişkileri ve Türk Amerikalıları ilgilendiren konulara odaklanmaları için 2001’de kurulmuştu. 2015’te Kongre’de 159 Türk Dostluk Grubu üyesi varken, bu yıl sadece 84 üye bulunuyor. Ancak, Ermeni Dostluk Grubu’nun 125, Yunan Dostluk Grubu’nun da 136 üyesi bulunuyor. Müslüman Kadın Kongre üyeleri İlham Omar ve Rashida Tlaib, Türk Dostluk Grubu yerine, Ermeni Dostluk Grubu’na üye olduğunu biliyor muydunuz? İşin üzücü yanı, Kongre’den çıkan son İHA-SİHA mektubuna imza atanlar arasında Türk Dostluk Grubu üyeleri de var. Türk Dostluk Grubu’nun kurulmasında öncü olan başarılı iş adamı Yalçın Ayaslı’nın kurduğu Amerikan Türk Koalisyonu’nun Washington D.C ofisinin de kapanmasıyla Ermeni ve Rumların mutluluktan havalara uçtu. Türk Dostluk Grubu’nun canlanması için hem başkentte hem de eyaletlerde Türk toplumunun birlik beraberlik içinde çalışması şart. Yoksa Türk Dostluk Grubu erimeye devam edecek. Çocuklardaki Kovid-19 vakaları korkutuyor! Amerikan Pediatri Akademisi, yaz başındaki düşüş döneminden sonra çocuklarda yeni Kovid-19 vakalarının Temmuz ayından bu yana arttığını belirtiyor. Pandemi başladığından beri 4 milyon 292 bin 120 çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıkmış. Bu da toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 14.3’ünü oluşturuyor. Yine derneğe göre, 297 çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş. Delta varyantının artmasıyla sadece geçen hafta 94 bin çocukta yeni Kovid-19 vakasına rastlandığının açıklanması ise hakikaten ürkütücü. New York’ta konuştuğum doktorlar, çocuklarda daha sıklıkla vaka görülmesinin nedenini aşılamanın başlamaması, Delta varyantını çocuk bünyesini çabuk etkilemesi, her yerde maske zorunluluğunun olmamasına bağlıyor. ABD’de şu anda 12 yaş ve üzerine aşı yapılırken, 5-11 yaş arasında aşılama onayının yıl sonu veya Ocak 2022’de olacağı belirtiliyor. Sonbahara az bir süre kala, bilim insanları vaka sayılarının artışının çok daha hızlı olabileceğini söylüyor. Aman dikkat! Aş0ı olun ve maske takmayı ihmal etmeyin. ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR ABD’nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, 12-13 Ağustos’ta Ankara’daydı. Ana gündemse 24 Aralık’taki Libya seçimleri! New Jersey’de ehliyet sınavlarına Türkçe dil seçeneği eklendi, Türk Hava Yolları İstanbul’a direkt uçuşlarına Dallas ve Denver Uluslararası Havalimanı’nı da ekledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 19-22 Eylül’de New York’taki BM Genel Kurulu’na katılacak, ABD yeni nüfus sayım sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkenin toplam nüfusu 331 milyon 449 bin 281, Başkan Joe Biden, Damian Williams’ı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na aday gösterdi. Williams, Halkbank davasından da sorumlu olacak, ABD, yabancı ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor. ABD’nin Türkiye’ye jesti Son bir ayda çıkan orman yangınları ve şimdi de sel felaketleri, içimizi yaktı. Türkiye, pandemiyle mücadele ederken bir de beklenmedik diğer olaylarla mücadele ediyor. NATO üyeleri Polonya ve İspanya’dan sonra, orman yangınlarının soğutma çalışmalarına ABD’den gelen 2 adet CH-46 Chinook tipi yangın söndürme helikopteri de katıldı. Hatta helikopterlerin gelişi ve göreve başlamasına eşlik eden de, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu. Büyükelçi Satterfield, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “ABD, orman yangınlarının yarattığı tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye’de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. ABD’nin müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi de biz, Türkiye’nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlara bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız.” Milliyet Gazetesi