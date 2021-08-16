Sümela’da TS maskeli ayin

Sümela’da 8’inci ayin. Sümela Manastırı bir kez daha Ortodoks ayinine ev sahipliği yaptı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Trabzonspor maskesi taktığı ayine TS’nin Yunan oyuncusu Bakasetas da katıldı.

Trabzon Maçka’daki Karadağ’ın eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda 6 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından ayin yapıldı. Pandemi nedeniyle ayine 110 kişi alındı. Hıristiyan aleminde ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıldönümündeki ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. 2 saat süren ayinde dualar edildi, ilahiler okundu.

TURİSTLİK DEĞİL KUTSAL

Bartholomeos, afetlerde zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sümela Manastırı tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, hepimizi birleştiren kutsal bir mekan” dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Patrik Bartholomeos, “90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkânı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi ifade ederiz” şeklinde konuştu.

https://www.aksam.com.tr/guncel/sumelada-ts-maskeli-ayin/haber-1196294,