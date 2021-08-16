Son Ermeni köyünde Hrisi kazanları Meryem Ana için kaynadı

Türkiye’nin son Ermeni Köyü Vakıflı’da Hıristiyanlar için en kutsal günlerden Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı.

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

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Hıristiyanlar için en kutsal günlerden Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı dün kutlandı. Türkiye ve dünyanın birçok yerinde dualar edildi, üzüm oruçları açıldı. Hatay ve çevre illerden Hıristiyanlar, kutlama için Samandağ’da bir yayla köyü; ‘son’ Ermeni Köyü Vakıflı’da bir araya geldi. Üzümler yenildi, Hrisi kazanları yakıldı.

15 Ağustos Hıristiyanlar için önemli bir gün. Hz. Meryem’in göğe yükselmesi ve Hıristiyanlıkta Hz. İsa’ya eşdeğer kutsallığı olan üzüm bayramı; Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı olarak kutlanıyor. Üzüm orucu tutan Hıristiyanlar, Üzüm Bayramı’nda yapılan törenle orucunu bozuyor.

Daha iyi bir dünya için dualar edildi, ilahiler okundu

Türkiye’nin ‘tek’ kimilerine göre ‘son’ Ermeni Köyü Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünün bahçesi, kilisesi içi Üzüm Bayramı vesilesiyle hınca hınç doldu. Törene Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Islahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, HDP Adana Vekili Tülay Hatimoğulları, HDP Hatay İl Eş başkanı Kerem Nalbant, HDP Samandağ İlçe Eş başkanı Sevgi Kurtdere, SYKP Samandağ İlçe Eş başkanı Yusuf Kimyon ve Samandağ, Antakya, İskenderun‘dan çok sayıda kişi katıldı. Barış, kardeşlik, daha iyi bir dünya için dualar edildi, ilahilerin okundu. Hatay’da her inancın ortak yemeği; etle buğdayın dövülmesiyle yapılan Hrisi (keşkek) kazanları, Meryem Ana için kaynatıldı.

Tüm Hristiyanların Meryem Ana Yortusu’nu kutlayan HDP Adana Vekili Tülay Hatimoğulları, bu topraklarda Türkiye’ye, Ortadoğu’ya, dünyaya model olacak bir kardeşliğin olduğunu söyledi.

https://yesilgazete.org/son-ermeni-koyunde-hrisi-kazanlari-meryem-ana-icin-kaynadi/