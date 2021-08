İzmir’de Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı

İzmir Selçuk Bülbül Dağı’nda bulunan Meryem Ana Evi’nde her sene olduğu gibi, 15 Ağustos tarihine denk gelen günde, Bakire Azize Meryem Ana’nın Göğe Alınması Bayramı kutlandı.

Bu sene Pazar gününe denk gelen Azize Meryem Ana’nın Göğe Alınması Bayramı, geçen seneye göre daha kalabalıktı.

Türkçe ve İtalyanca yapılan ayin, Beyrut Havarisel Vekili Monsenyör Cesar Essayan tarafından yönetilirken, İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, İzmir Başepiskoposluğu’nun Şansölyesi – Özel Kalem Müdürü – Peder Alessandro Amprino, Venedik’ten gelen Diyakon Guglielmo ve İzmir Diyosezi’nden Diyakon Nikola eşlik etti.

İzmir’de farklı kiliselerden gelen gruplar, papazlar ve o günkü ziyaretçiler bu önemli bayrama katıldılar. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği’nin Başkanı Noel Micaleff de kutlamada yer aldı. İzmir cemaati gönüllülerinden oluşan koro ilahileri söyleyerek ayine renk kattılar.

Görkemli Kutsal Efkaristiya ayini başlamadan önce tören alayı şapelden çıkarak sarnıç karşısına gitti. Orada turfandalar – üzüm, ekmek, incir vs – Monsenyör Martin Kmetec tarafından takdis edildi.

“Bir Sevgi Bayramı“

Kutsal ayinde Vahiy bölümünden ve Aziz Pavlus’un Korintlililere Birinci Mektubu’ndan sözler okunduktan sonra, Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa’nın Sözleri önce Türkçe olarak Diyakon Nikola tarafından, ardından İtalyanca olarak Diyakon Guglielmo tarafından okundu.

Monsenyör Cesar Essayan verdiği vaazında: ”Ortodokslar tarafından Meryem’in Uykuya Dalması ve Katolikler tarafından Göğe Alınması olarak adlandırılan bugünkü bayram, bizim gibi bir insan olan Kız Kardeşimiz Meryem Ana ile Tanrı arasındaki sadık sevginin bayramıdır. O halde bugün kutladığımız şey, bir sevgi bayramıdır, Tanrı ile Meryem arasındaki şaşmaz sevginin şölenidir. Bakire Meryem’in dünyevi yaşamının son anı olan Uykuya Dalma veya Göğe Alınması, Kutsal Ruh’un Meryem’in üzerine ineceğini duyurmak için Melek Cebrail’i gönderen Tanrı’nın sevgi dolu ilişkisinin ve karşılıklı armağanının doruk noktasıdır. Nitekim Meryem şöyle cevap verdi: “İşte, ben Rab’bin kuluyum; bana dediğin gibi olsun” (Bkz. Luka 1,35-38)…

…Meryem Ana her zaman bilgeliğin sesi, huzur ve umut arayanlar için Kutsal Ruh’un sesi olmuştur… Meryem’den nasıl karşılıksız bir armağan olunacağını, Tanrı Sözü’nü nasıl karşılayacağımızı, olaylar için nasıl dua edeceğimizi, hayatın sınanmalarında nasıl sadık kalacağımızı, her türlü umut karşısında nasıl umutlu olacağımızı, her şey nefreti çağrıştırdığında nasıl seveceğimizi öğrenmekten çekinmeyelim. Kendisi gibi Kutsal Ruh’un eylemine karşı nasıl sevecen olacağımızı ve tüm varlığımızı Peder Allah’ın buyruklarına göre nasıl şekillendireceğimizi bize öğretmesini Meryem’den dileyelim.” dedi.

Ayin bittikten sonra cemaat Meryem Ana Evi Derneği’nin bahçesinde, dernek tarafından verilen ikram için davet edildi.

Öğleden sonra Meryem’in Göğe Alınması Bayramı görkemli tespih duasıyla bitirildi. Monsenyör Martin Kmetec, Monsenyör Cesar Essayan ve birkaç kişi şapelde, cemaat ise dışarıda gölgede tespih duasını yaptılar.

Sırasıyla farklı kişiler tarafından ve farklı dillerde – İtalyanca, İngilizce ve Türkçe –“Göklerdeki Pederimiz” ve “Selam Sana” adlı duaları katılımcılarla birlikte söylediler. Her duanın başlangıcında, tespihin beş şanlı gizeminden her birini okudular. Tespih duasının sonunda Salve Regina (Sağol Kraliçe) ilahisi Latince olarak ardından Alsancak Rosario kilisesinin Başrahibi Peder İgor Meryem Ana’ya Yakarışlar ilahisini italyanca olarak söyledi ve herkes dua ile karşılık verdi. (Nathalie Ritzmann, SAT-7 TÜRK/İzmir)

https://haber.sat7turk.com/izmirde-meryem-ananin-goge-yukselisi-bayrami/