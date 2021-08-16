Hatay’da bayramın güzelliği, hoşgörüyle birleşti

Meryem Ana Yortusu için Hatay’a gelen Türkiye Ermenileri 85. Patriği Başpiskopos Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın ardından, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Başpiskopos Sahak Maşalyan’ı binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin simge şehri Hatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag II Maşalyan ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Lütfü Savaş da, Hristiyan cemaatinin Meryem Ana Yortusu’nu kutladı.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Başpiskopos Sahak Maşalyan ise, zengin bir kültür birikimine sahip olan Hatay’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, misafirperverlikleri ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan ve Başkan Savaş’a teşekkür etti.

https://sozgazetesi.com.tr/2021/08/16/hatayda-bayramin-guzelligi-hosgoruyle-birlesti/