Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan güçleri, Aravus köyüne yönelik ateş açtı

15 Ağustos sabahı erken saatlerde Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Syunik bölgesindeki Aravus köyüne ateş açtığı konusunda uyarıldı.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfası üzerinden konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eenistan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş açılması ile ilgili köy sakinlerendin bilgi aldığını söyleyen Tatoyan, “Söz konusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin yerleşim yerlerine birkaç yüz metre uzakta bulunduğu Aravus köyünün bir kısmı ile ilgili. Onların hemen karşısında ise bölge sakinlerinin can ve güvenliğini koruma işlevini yerine getiren Ermenistan Silahlı Kuvvetleri konuşlanmıştır.”

Ermenistan Ombudsman Ofisinin topladığı bilgilere göre, Azerbaycan tarafından açılan atışlar, Ermenistan Cumhuriyeti 1. Kolordu Komutanlığı’nın ve Rus Sınır Muhafız Teşkilatı’nın gelmesinden sonra durdu.

Bu gece Aravus köyüne yönelik ateş açılması suçtur, insanların huzurunu, normal yaşamını ve güvenliğini bozar.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan güçlerinin, insanların mülkiyetini, serbest dolaşımını ve diğer hayati haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Tatoyan, insan haklarının ancak güvenlik bölgesi koşullarında sağlanabileceği açık olduğunu söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI