Ermenistan: Bir askerimiz Azerbaycan tarafından ateş açılması sonucunda şehit oldu

16 Ağustos sabahı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan-Azerbaycan (Nakhijevan) sınırının Yeraskh bölgesinde bir kez daha provokasyona başvurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre saat 09:50 sularında karşı taraftan bir keskin nişancının ateş etmesi sonucunda Ermenistan ordusundan 1975 doğumlu Vahan Dimik Tatosyon isimli astsubay şehit oldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamada “Ermenistan Savunma Bakanlığı, bu kaybın ağır acısını paylaşıyor ve hayatını kaybeden askerimizin aile fertlerine, akrabalarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor” ifadelerini kullanıldı.

Ermeni tarafının misilleme eylemleri sonucunda düşman kayıplara uğradı.

ERMENİ HABER AJANSI