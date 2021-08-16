Ermenistan: Azeri tarafının açtığı ateş sonucu bir askerimiz öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan sınırında Azeri askerlerin açtığı ateş sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “16 Ağustos sabahı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırındaki Ararat Bölgesi’nin Yerask yerleşiminde bulunan Ermeni ordusu mevzilerine ateş açtı. Saat 09:50’de keskin nişancı ateşi sonucunda 1975 doğumlu astsubay Vaan Tatosyan hayatını kaybetti” dendi.

Bakanlık, Ermeni tarafının verdiği karşılık sonucunda Azerbaycan ordusunun can kayıpları verdiğini öne sürdü.

11 Ağustos’ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Basargeçer bölgesinden Kelbecer bölgesi yönüne ateş ettiğini bildirmişti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında taraflar 28 Temmuz’da karşılıklı olarak ateş açmaya yeniden başladı. Bakü ve Erivan’ın birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının ardından Rusya’nın aracılığıyla yeni bir ateşkes üzerinde anlaşıldı. Ancak çatışmalar yine de devam ediyor.

Sputnik Türkiye