Ermeni İşgalinden Kurtarılan Ağdam genclik şehrine dönüyor

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Onlarca yıl Ermeni işgali altında kalan topraklar, Azerbaycan’ın girişimleriyle aslına döndürülüyor. Onlardan biri de Ağdam. Bir gençlik şehrine dönüştürülen Ağdam, Azerbaycanlı sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından ziyaret edildi.



Azerbaycan‘ın 20 gençlik örgütünün yaklaşık 40 temsilcisi, Ağdambölgesindeki ziyaret ederek Ağdam şehrinin tarihi ve kültürel anıtlarını yakından tanıdı.

Ziyarete katılan STK başkanı Togrul Allahverdili Ağdam şehrini anlattı.

AĞDAM’IN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI

Bizim için kutsal olan Ağdam’a Azerbaycan Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen bir sonraki ziyaretim inanılmaz ve tarif edilemez duygularla anıldı.

Böylece, Karabağ’ın dayanak noktası sayılan, Ermenilerin korktuğu ve ancak büyük bir ihanet sonucu işgal edilen Ağdam Muzaffer Ali Başkomutan İlham Aliyev’in liderliğindeki cesur Azerbaycan Ordusu’nun gücüyle kurtarılmasından sonra, kader bana ikinci kez Ağdam’ı ziyaret etme fırsatı verdi.

Benim gözlemlerim, sadece Azerbaycan’da değil, genel olarak Kafkasya’nın en seçkin şehirlerinden biri olan Ağdam’da düşmanın taş üste taş koymadığı yönündedir. Ermeni karakteri, Ağdam’da istisnasız yüzde yüz kendini göstermiştir. Ağdam, şimdi bin yıllık bir harabeyi andırıyor.

İMARET

Ermeniler, Karabağ hanlığının kurucusu Panahali han ve Han gizi Natavan gibi önde gelen şahsiyetlerimizin türbelerini bile sayqıdızca davrandı.

Türbeler yıkıldı ve sahiplerinin sonsuza kadar uyudukları yerde Ermeniler, isimleriyle eşanlamlı hayvanları tuttular.

Birkaç yıldır, bir zamanlar bir Azerbaycan futbol markası statüsü kazanan Karabağ futbol takımının evi olan İmarat Stadyumu

Bu spor mabedinin kaderi farklı değil – arena bir harabeyi andırıyor.

CUMA VE GIYASLI CAMİSİ

Yarısı yıkılmış camilerin huzuru az da olsa içimizi rahatlatıyor. Şehitlerimiz ve büyük şahsiyetlerimiz için dualar ediyoruz. Düşmanı kutsal topraklarımızdan kovmuş olan Azerbaycan Askerini daha güçlü kılmak için Allaha dua ediyor ve amin diyoruz.

Ziyaret sırasında dikkatimizi çeken önemli bir istisna var. Ağdam’da her şeyi yok eden Ermeniler nedense tarihi Şahbulag Kalesi’ne dokunmadılar.

Toğrul Allahverdi Azeri Azerbaycan İnterpress Medya Grup Başkanı

Kulağa saçma gelse de hırsız Ermeniler Şahbulag’ın “Çar Tigran tarafından kurulan Tigranakert” olduğunu iddia ettiler…

Tabii ki şaşırmadık. Bunu düşmandan beklemek bizi şaşırtmamalı. Her halükarda Azerbaycan Ordusu Tigranakert efsanesini öyle bir şekilde ortadan kaldırmıştır ki, Ermenilerin bir daha bu iddiada bulunmaları pek olası değildir.

Ziyaretin en önemli anı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ağdam Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov’un yeniden inşa edilen Ağdam hakkında bize verdiği bilgiler oldu. Hepimizin bildiği gibi şehrin Genel Planı sunuldu ve şehrin restorasyonu sonrasında Ağdam yeniden Kafkasya’nın en güzel şehri olacak.

Kısacası Ağdam, Azerbaycan’ın en güzel şehri olacak.

ÖZEL NOT

Ağdam ziyaretini üst düzeyde organize eden Azerbaycan Gençlik Vakfına ve başkanı Farid Jafarov’a aynı zamanda bizleri kutsal toprağımız olan Ağdam’da üst düzeyde ağırlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Ağdam Bölgesi Özel Temsilcisi Emin Hüseynov’a teşekkür ediyorum.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3130877-ermeni-isgalinden-kurtarilan-agdam-genclik-sehrine-donuyor