Batı Kudüs’te yangın: İsrail’den uluslararası yardım talebi

İsrail yönetimi, Batı Kudüs’te dün ormanlık alanda çıkan ve söndürülemeyen yangınlar nedeniyle bazı ülkelerden yardım talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yangınların söndürülmesi için yardım istediklerini söyledi.

Lapid, Dışişleri Bakanlığının, Fransa ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere yaptıkları yardım taleplerini koordine etmek için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu

Öte yandan öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.

16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı

İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde rüzgarın gücünü yitirmesiyle yangının etkisi azaldı.

Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/bati-kuduste-yangin-israilden-uluslararasi-yardim-talebi-602410.html