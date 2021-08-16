Baro Başkanı İzol’dan tepki

Kilis’teki Kürtler Camiinin isminin Türkler Camii olarak değiştirilmesine Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Mehmet Velat İzol sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İbrahim Çakmak

Kilis’te bulunan ve tarihi eser kategorisinde olan Kürtler Camii’nin adı 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla “ Türkler Camii” olarak değiştirildi. Konuyla ilgili Açıklamada “Çok onarım gören cami özgün yapısını yitirdiği gibi özgün adını da yitirerek ‘Türkler Camii’ olarak değiştirilmiş olup, eski camiden sadece minare kalmıştır” denildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündeme gelen “Kürtler Camii”’nin ismin “Türkler Camii” olarak değiştirilmesine, Şanlıurfa Baro Başkanı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başkan İzol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muzaffer Sarısözen ve ekibi Cumhuriyetin ilk yıllarında halk müziğinin sözüm ona zararlı sözlerini(kürt,ermeni.. vb.) derleme adı altında temizleyip yayınlamışlardı. Aynı karanlık zihniyet gömlek değiştirip durumdan vazife çıkarmaya devam ediyor” dedi.

https://www.urfanatik.com/haber/7614461/baro-baskani-izoldan-tepki