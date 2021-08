Ani’nin fethi kutlandı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

SELÇUKLU Devleti hükümdarı Sultan Alparslan‘ın 16 Ağustos 1064’te Ani’yi fethinin 957’nci yıl dönümü Ani Ören Yeri’nde düzenlenen törenle kutlandı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Ağustos ayı Türk’ün kahramanlık ve yiğitlik ayıdır” dedi.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde karşılama merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanın Albay Hidayet Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kafkas Üniversitesi Fen- EdebiyatFakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Ani Ören Yeri’nin hem 5 bin yıllık geçmişe sahip olması hem de tarihi İpek Yolu üzerinde olmasından dolayı dünyanın önemli antik şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan, “Etrafı yaklaşık 4,5 kilometrelik surlarla çevrili olan ve kilise, kervansaray, katedral, cami, köprü gibi tarihi eserler ile kültürel bir mozaik olan Ani arkeolojik alanında kazı çalışmaları devam etmektedir. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalarda vurulan her kazmada yeni bir zenginliğe, yeni bir tarihi esere ulaşıyoruz. Buradaki her türden eserin Anadolu Türk sanatı ve mimarisi için ilk olması hiç de şaşırtıcı değil. Ani, Sultan Alparslan’ın Bizans’ı alt ettiği ilk savaş meydanı, 7 yıl sonra ulaştığı MalazgirtZaferi’nin kilit noktasıdır” diye konuştu.Ani Ören Yeri’ndeki törende bir konuşma yapan Vali Türker Öksüz, Sultan Alparslan’ın tahta geçtiği ilk yıl Ani’yi fethederek, fethedilemez şehir efsanesini yıktığını belirtti. Bu fethin, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan ve İstanbul‘un fethine giden yolda atılan önemli bir adım olduğunu vurgulan Öksüz, “Ağustos ayı Türk’ün kahramanlık, yiğitlik ve zafer ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir, 16 Ağustos 1064’de Kars’tan doğan güneş, Malazgirt’te devam etmiş, Söğüt‘te ışıklanmış ve dünyayı aydınlatmıştır. Ani’nin fethi, hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından bir dönüm noktası, bir mihenk taşıdır. Ani’nin fethi, Malazgirt Zaferi’nin elde edilmesin anahtarı olmuş, Ani ile ilk kez Anadolu’ya giren ecdadımız, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi’yle de burada elde ettiği bu zaferi, bu kazanımı taçlandırmıştır. Ani ve Malazgirt zaferlerinden sonra ecdadımız, Anadolu’nun her yanını fethederek bu güzel ülkeyi bize vatan yapmıştır” dedi

Kutlamalara katılan davetliler daha sonra halk ozanlarının sazlı sözlü dile getirdiği kahramanlık türküleri eşliğinde sergiyi ve alanı gezdi.

