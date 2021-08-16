ABD Kongre üyesi Pallone: ABD, Aliyev’in saldırganlığına son vermek için mevcut tüm araçları kullanmalıdır

ABD Kongre üyesi Frank Pallone, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan’ın saldırganlığına son vermek için mevcut tüm araçları kullanması gerektiğini vurguladı.

Pallone, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Geçen yıl Artsakh savaşı sırasında ve savaş sonrası Ermenistan’a suçlamalarda bulunması, Aliyev’in inandırıcı olmayan iddialarının açık bir örneğidir. ABD, kanın dökülmesini ve bölgede istikrarsızlığını kınadığında her iki tarafı da suçlamamalıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı, Aliyev’in saldırganlığını durdurmak için mevcut tüm araçları kullanmalıdır.”

ERMENİ HABER AJANSI