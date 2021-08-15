Sümela’da ayin: Bartholomeos yönetti, Trabzonsporlu Bakasetas katıldı

Sümela Manastırı’nda ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sınırlı katılımla yapılan ayinde Trabzonspor’un Yunanistanlı futbolcusu Bakasetas da yer aldı.

DUVAR – Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği 8’inci ayin gerçekleştirildi. Pandemi tedbirleri sebebiyle ayine 110 kişi katılabildi.1 8

Hristiyan inancında ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen ve her yıl 15 Ağustos’ta yapılan ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos’un ayinde Trabzonspor logolu maske takması dikkat çekti.

Trabzonspor’un Yunanistanlı futbolcusu Anastasios Bakasetas da ayine katılanlar arasında yer aldı.

‘AFETLER İÇİN DUA ETTİK’

Bartholomeos ayinde gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye için dua ettiklerini belirtti ve şöyle konuştu: “Şükürler olsun ki, bu kutsal mekânda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Meryem Αna’mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifasını diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekandır.

Biz Hristiyanlar için Meryem Ana’nın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder. İslam alemi için de çok önemli bir konuma sahip olan Hz. Meryem’in birleştirici gücü, manevi ışığı ve merhameti, burada, Sümela’da, yemyeşil doğanın içinde akan berrak suların sağladığı huzurla birleşince Tanrı’ya şükretmekten başka ne düşünebilir ki insan?”

ERDOĞAN VE ERSOY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Bartholomeos ayin izni ve eski eserlerdeki restorasyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Kültür ve Turizm Bakanına Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Bartholomeos konuşmasını şöyle sürdürdü:

“90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkanı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi ifade ederken, son 6 yıl boyunca ciddi bir restorasyona tabi tutularak, bu tarihi manastırın daha nice asırlar var olmasını garanti eden, bilinmeyen bazı bölümlerini tespit ederek freskleri restore eden, kayma tehlikesi gösteren büyük kayaları zor şartlar altında sabitleştiren ve yaz kış demeden yoğun bir şekilde çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, ilgili müdürlüklere, burada çalışan uzman bilim insanları ve ustalara Ortodoks Dünyası ve Patrikhanemiz adına şükranlarımızı ifade ederiz. Ayrıca bu hafta Çanakkale Truva Müzesi’nde 14 yıl önce çalınan, 12 adet ikonanın Rum kiliselerine iadesine ön ayak olan, bu manastırın restorasyonuna özel ilgi gösteren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a müteşekkiriz.”

‘BARIŞ VE SEVGİ İÇİN DUA ETMEYE GELDİK’

Bartholomeos son sözlerinde barış ve merhamet dilediğini aktararak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felaketlerinin, sellerin, yangınların ve pandeminin yarattığı acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik. Temenni ederiz ki, tüm dualarımız kabul görsün ve Meryem Ana’mızın bereketi ve inayetiyle seneye tekrar hep birlikte daha büyük bir dayanışma ve coşkuyla yine burada yüce Allah buluşmamızı nasip etsin. Hepinizi hayır dualarımızla selamlıyor ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz.”

Bartholomeos’un konuşmasının ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap ayine katılanlara dağıtıldı. Fotoğraf: Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas. (DHA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/sumelada-ayin-bartholomeos-yonetti-trabzonsporlu-bakasetas-katildi-galeri-1531781?p=8