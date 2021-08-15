Sümela Manastırı’nda 8. ayin gerçekleştirildi

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı’nda 8’inci ayin tamamlandı.

Hakan Burak Altunöz

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda, Hristiyan aleminde “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren ayinde din adamlarınca dualar edildi, ilahiler okundu. Ziyaretçilerin mum yakarak dua ettiği ayinde, bazı katılımcıların duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Ayin dolayısıyla jandarma ve polis ekiplerinin, Maçka ilçe merkezinin yanı sıra Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi. Ayin sırasında sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için manastırda hazır bekletildi.

Ayine, Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas da katıldı.

“Sümela Manastırı sadece tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değildir”

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin sonunda yaptığı konuşmada, Sümela Manastırı’nda yeniden buluştukları için şükrettiklerini söyledi.

Sümela Manastırı’nın sadece tarihi ve turistik bir ziyaret yeri olmadığını ifade eden Bartholomeos, “Meryem Αna’mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifasını diledik.” dedi.

Bartholomeos, yaşanan afetlerde zarar görenlere “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, “Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekandır.” diye konuştu.

Hazreti Meryem’in, İslam alemi için de çok önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Bartholomeos, Hristiyanlar için Meryem Ana’nın kutsiyetinin tartışılmaz mahiyette olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Bartholomeos, dini inançlarına göre, 15 Ağustos tarihinin Meryem Ana’nın göğe yükselişi, cennete intikal ettiği gün olarak bütün dünyada anıldığını ve kutlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bundan dolayıdır ki her yıl 15 Ağustos’ta Sümela’ya heyecanla gelmeyi, ayin düzenlemeyi ve dua etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkanı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi ifade ederken, son 6 yıl boyunca ciddi bir restorasyona tabi tutularak bu tarihi manastırın daha nice asırlar var olmasını garanti eden, bilinmeyen bazı bölümlerini tespit ederek freskleri restore eden, kayma tehlikesi gösteren büyük kayaları zor şartlar altında sabitleştiren ve yaz kış demeden yoğun bir şekilde çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, ilgili müdürlüklere, burada çalışan uzman bilim insanları ve ustalara Ortodoks dünyası ve patrikhanemiz adına şükranlarımızı ifade ederiz.”

Bartholomeos, Çanakkale Truva Müzesi’nden 14 yıl önce çalınan 12 adet ikonanın, Rum Kiliselerine iadesine ön ayak olan ve manastırın restorasyonuna özel ilgi gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da müteşekkir olduklarını belirtti.

Ayin ile manastırın kurulmasında ve muhafaza edilmesinde asırlarca emek verenlerin ruhlarına rahmet dilemeye geldiklerini anlatan Bartholomeos, şunları kaydetti:

“Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felaketlerinin, sellerin, yangınların ve pandeminin yarattığı acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik. Temenni ederiz ki tüm dualarımız kabul görsün ve Meryem Ana’mızın bereketi ve inayeti ile seneye tekrar hep birlikte daha büyük bir dayanışma ve coşku ile yine burada yüce Allah buluşmamızı nasip etsin.”

Öte yandan, Bartholomeos’un manastıra gelişi sırasında, üzerinde Trabzonspor logosu olan maske taktığı da görüldü.

AA